"Мисливці за дивами": стали известны имена ведущих нового суперпознавательного шоу

Что известно о новом шоу и когда его будут показывать - читайте далее в нашем материале.

Как нам стало известно, тележурнал "Мисливці за дивами" будет выходить в будни утром.

В нем расскажут о глобальных, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях Украины и разных народов мира. Отыскать их помогут молодые и активные ведущие. Делать они это отдельно друг от друга, чтобы в конце программы побороться за звание лучшего "охотника".

Журналистка, ведущая и заядлая путешественница Анастасия Кошман признается, что главным вдохновением в шоу для нее стали захватывающие истории людей.

"Прошло всего две недели съемок, а я уже успела пережить столько всего интересного. Мы не сидим в студии, а ездим, узнаем и часто пробуем сами выполнить то, что совершили наши герои. И в такие моменты понимаешь, насколько это непросто сделать. У нас очень экстремальные съемки. Например, я уже дважды побывала под землей. Но даже когда есть страх, спасают позитив и тот заряд энергии, который дают интересные люди", - поделилась ведущая проекта "Охотники за чудесами".

Анастасия Кошман (фото: instagram.com/a_koshman)

А вот для популярного рэпера и радиоведущего Назара Хассана работа в этом проекте - первый телевизионный опыт.

"До этого я никогда не работал на телевидении, поэтому мне постоянно приходится изучать что-то новое, и это очень интересно! Но еще в студенческие годы во Львове я подрабатывал гидом, и все любили мои экскурсии, потому что я все рассказывал доступным языком, наверное, эта легкость и помогла мне попасть на проект. И я как гид все сделаю для того, чтобы заинтересовать и побудить украинцев воочию познать нашу прекрасную страну", - говорит новоиспеченный ведущий канала "Украина".

Назар Хассан (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Добавим, что помощниками Назара и Насти станут известные блоггеры, путешественники, местные жители разных городов и очевидцы событий.