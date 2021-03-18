ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Мисливці за дивами": стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 17:33
"Мисливці за дивами": стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу "Мисливці за дивами" ХАС і Кошман (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Анастасія Кошман і Назар Хассан (ХАС) стануть ведучими нового шоу "Мисливці за дивами", яке покажуть на каналі "Україна".

Що відомо про нове шоу і коли його показуватимуть - читайте далі у нашому матеріалі.

Як нам стало відомо, тележурнал "Мисливці за дивами" виходитиме у будні зранку.

У ньому розповідатимуть про глобальні, містичні, технологічні відкриття і дивовижні традиції й цікавинки України та різних народів світу. Відшукати їх допоможуть молоді та активні ведучі. Робитимуть вони це окремо одне від одного, щоб в кінці програми поборотись за звання найкращого "мисливця".

Журналістка, ведуча і запекла мандрівниця Анастасія Кошман зізнається, що головним натхненням у шоу для неї стали захоплюючі історії людей.

"Минуло лише два тижні зйомок, а я вже встигла пережити стільки всього цікавого. Ми не сидимо в студії, а їздимо, дізнаємося і часто пробуємо самі виконати те, що зробили наші герої. І в такі моменти розумієш, наскільки це непросто зробити. У нас дуже екстремальні зйомки. Наприклад, я вже двічі побувала під землею. Але навіть коли є страх, рятують позитив і той заряд енергії, який дають цікаві люди", - поділилась ведуча проєкту "Мисливці за дивами".

&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу

Анастасія Кошман (фото: instagram.com/a_koshman)

А от для популярного репера і радіоведучого Назара Хассана робота в цьому проєкті - перший телевізійний досвід.

"До цього я ніколи не працював на телебаченні, тому мені постійно доводиться вивчати щось нове, і це дуже цікаво! Але ще в студентські роки у Львові я підробляв гідом, і всі любили мої екскурсії, тому що я про все розповідав доступною мовою, напевно, ця легкість і допомогла мені потрапити на проєкт. І як гід я все зроблю для того, щоб зацікавлювати і спонукати українців на власні очі пізнавати нашу прекрасну країну", - говорить новоспечений ведучий каналу "Україна".

&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу&quot;Мисливці за дивами&quot;: стали відомі імена ведучих нового суперпізнавального шоу

Назар Хассан (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Додамо, що помічниками Назара і Насті стануть відомі блогери, мандрівники, місцеві жителі різних міст і очевидці різноманітних подій.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко розпатякав секрет Ірини Білик про тату на пікантному місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу тв-шоу
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)
У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)