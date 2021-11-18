"Мне платили гонорар": Евгения Власова сделала признание об участии в "Танцах со звездами"

Украинская певица Евгения Власова откровенно рассказала о шоу "Танцы со звездами" и своем решении в нем участвовать. Артистка призналась, что ей платили гонорар, однако не это стало главной причиной, почему она согласилась.

По словам звезды в интервью на YouTube-канале "Независимые" , она пошла на это из-за любви к танцам.

Напомним, что Власова вместе с танцовщиком Максом Леоновым покинула шоу "Танцы со звездами" в 8 выпуске. После вылета она признавалась, что участие в проекте ее очень утомило - но также и сделало сильнее.

"Мне платили гонорар. Я очень рада. Но это не тот гонорар, ради которого я бы участвовала. Моя любовь к танцам – единственная сумасшедшая причина. Я понимаю, что в жизни не собрала бы себя так, а там я прошла просто мясорубку – эмоциональную, физическую, где нет выхода", – призналась Евгения.

Также артистка хотела всем доказать, что теперь ее не стоит ассоциировать с болезнями и болячками.

"Мое участие в "Танцах со звездами" имеет только один смысл – мое сумасшедшее желание танцевать. Мое желание показать людям, что нужно прекратить одевать меня в болезненные энергетические потоки. Все совсем не так в моей жизни. Мне хотелось показать, что моя жизнь совсем другая. И я абсолютно здоровая, выносливая женщина", – добавила певица.

Напомним, что в 2009 году Евгения Власова взяла паузу в шоу-бизе из-за страшного диагноза и тяжелой операции. СМИ подозревали, что она была связана с онкологией, но певица подчеркивала, что никогда не болела раком. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства артистка снова попала в больницу. По словам Власовой, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Евгения Власова раскрыла причину участия в "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/eygeniavlasova)