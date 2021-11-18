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"Мені платили гонорар": Євгенія Власова зробила зізнання про участь у "Танцях з зірками"

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Четвер 18 листопада 2021 16:28
"Мені платили гонорар": Євгенія Власова зробила зізнання про участь у "Танцях з зірками" Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Євгенія Власова відверто розповіла про шоу "Танці з зірками" і своє рішення в ньому брати участь. Артистка зізналася, що їй платили гонорар, проте не це стало головною причиною, чому вона погодилася.

За словами зірки в інтерв'ю на YouTube-каналі "Незалежні", вона пішла на це через любов до танців.

Нагадаємо, що Власова разом з танцівником Максом Леоновим покинула шоу "Танці з зірками" у 8 випуску. Після вильоту вона зізнавалася, що участь у проекті її дуже втомила - але також і зробила сильнішою.

"Мені платили гонорар. Я дуже рада. Але це не той гонорар, заради якого я б брала участь. Моя любов до танців - єдина божевільна причина. Я розумію, що в житті не зібрала б себе так, а там я пройшла просто м'ясорубку – емоційну, фізичну, де немає виходу", – зізналася Євгенія.

&quot;Мені платили гонорар&quot;: Євгенія Власова зробила зізнання про участь у &quot;Танцях з зірками&quot;

Також артистка хотіла всім довести, що тепер її не варто асоціювати з хворобами і болячками.

"Моя участь в "Танцях з зірками" має тільки один сенс - моє божевільне бажання танцювати. Моє бажання показати людям, що потрібно припинити одягати мене в хворобливі енергетичні потоки. Все зовсім не так в моєму житті. Мені хотілося показати, що моє життя зовсім інше. І я абсолютно здорова, витривала жінка", - додала співачка.

Нагадаємо, що в 2009 році Євгенія Власова взяла паузу в шоу-бізі через страшний діагноз і важку операцію. ЗМІ підозрювали, що вона була пов'язана з онкологією, але співачка підкреслювала, що ніколи не хворіла на рак. У 2017 році через наслідки хірургічного втручання артистка знову потрапила до лікарні. За словами Власової, хвороба настала раптово, незважаючи на здоровий спосіб життя.

&quot;Мені платили гонорар&quot;: Євгенія Власова зробила зізнання про участь у &quot;Танцях з зірками&quot;Євгенія Власова розкрила причину участі в "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Раніше Євгенія Власова поділилася курйозним моментом з "Танців з зірками", який не помітили глядачі.

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