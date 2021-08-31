"Множество новых сюрпризов": стали известны детали 2 сезона шоу "Маска"

Стартовали съемки 2 сезона популярного шоу"Маска" . Уже скоро зрители снова погрузятся в новую увлекательную игру и постараются разгадать лица знаменитостей в удивительных образах.

Так, во втором сезоне гипершоу, который будет насчитывать 10 выпусков зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами - 14 конкурсантами, которые будут бороться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз.

Над невероятными образами в новом сезоне работают сразу 3 художники по костюмам - Леся Патока и Назар Дидык, которые создавали маски для первого сезона, и новый дизайнер - Артем Строзенко из Харькова.

Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей с первого сезона - Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Ведущим "Маски" останется непревзойденный Владимир Остапчук, покоривший зрителей своими уникальными образами и неожиданным появлением на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.

"Второй сезон "Маски" готовит как для зрителей, так и для меня лично множество новых сюрпризов. Но, что останется неизменным, так это горячие споры наших звездных детективов - они все так же эмоционально обсуждают участников, ссорятся, придумывают и заключают новые пари и предлагают самые неожиданные варианты, кто может скрываться под масками. Так что обещаю - новая "Маска" не оставит никого равнодушными", - говорит Владимир.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

90 впечатляющих сценических номеров готовит четверка топовых режиссеров-постановщиков, которые, как и большинство команды, не знают, какая знаменитость кроется под маской.

"Нам нравится, когда маски находятся на сцене в каких-то парадоксальных ситуациях, так что будем наполнять новый сезон именно такими историями. Также планируем интегрировать звездных детективов в шоу еще больше, чтобы они стали одними из главных участников проекта. Готовим огромное количество постановок, работа идет в турборежиме. Мы сделаем все возможное и даже больше, чтобы второй сезон "Маски" был еще зрелищнее", - комментируют Константин Томильченко и Александр Братковский.

Вторая пара режиссеров-постановщиков Ярослав Губский и Сергей Гуман отмечают, что именно для нового сезона шоу они приберегли все свои самые смелые замыслы.

"Мы полны новых идей, так как было время все продумать. В новом сезоне покажем еще больше интересных решений и ходов внутри постановок. Наше ремесло - удивить зрителя, и от этого мы по-настоящему получаем удовольствие. Некоторые постановки будут комичными, некоторые - драматичными, но все они с характером и возбуждают разные чувства - не только веселят, но и воспитывают зрителя", - приоткрывают занавес мастера своего дела.

За вокальные решения проекта отвечает музыкальный продюсер Сергей Грачев. Он - один из немногих создателей шоу, которому известны имена всех знаменитостей под масками. Ведь в течение нескольких месяцев они с участниками подбирали репертуар для проекта, вместе искали те ходы и манеру исполнения, которая сможет запутать зрителей и звездных детективов.