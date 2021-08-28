Рассекречены имена звездных детективов второго сезона гипершоу "Маска"
На канале "Украина" раскрыли новые подробности второго сезона шоу "Маска", одного из самых популярных и загадочных в мире. Теперь стали известны звездные детективы, которым придется отгадывать, кто же из знаменитостей на сцене скрывается в причудливых впечатляющих костюмах.
В продолжении грандиозного гипершоу эта роль досталась Насте Каменских, Олегу Виннику, Оле Поляковой и DZIDZIO.
Как знаменитые артисты готовятся к новому сезону "Маски" и что ожидают от проекта - читайте в материале ниже.
С этими звездными аналитиками миллионы зрителей в первом сезоне в течение 12 недель упражнялись в разгадывании "головоломок", пытаясь рассекретить лица участников шоу, искусно замаскированных в костюмах. Теперь популярным певцам и певицам предстоит снова собраться вместе, чтобы вычислить очередных "ряженых".
"Знаю, что поклонники шоу "Маска" с нетерпением ждали возвращения любимого проекту, и я рада объявить зрителям о нашей встрече в новом сезоне уже совсем скоро", - отметила Нстя Каменских.
Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")
NK призналась, что не может дождаться эфиров, чтобы поделиться впечатлениями с поклонниками от увиденных ярких костюмов и новых героев.
"Думаю, что на этот раз нас будут пытаться запутать еще больше. Поэтому буду менять стратегию и тактики, чтобы обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", - заинтриговала артистка.
Олег Винник, который на собственном опыте узнал в первом сезоне, как выступать на шоу "Маска" в костюме, рассказал, что с удовольствием вернется в загадочную мистическую атмосферу гипершоу "в ожидании новых бомбастичних персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений".
Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")
"А главное - в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! Конечно же, самое интересное, кто станет победителем, ведь ему достанется всего - пройти дистанцию до конца" - высказался певец.
Сможет ли DZIDZIO и в этот раз отгадать нескольких своих коллег, которые прятались под масками, и справиться с загадками новых героев, можно будет узнать уже скоро.
Михаил Хома DZIDZIO (фото: пресс-служба канала "Украина")
"Я с нетерпением ждал возвращения гипершоу "Маска" и очень рад снова стать звездным детективом! Знаю, как команда шоу умеет удивлять, поэтому у меня большие надежды, что этот сезон будет еще ярче, еще неожиданнее и еще сложнее, что означает - максимально интересным для детективов и зрителей! Мы снова соберемся вместе, чтобы сыграть в интересную игру!" - поделился ожиданиями Михаил Хома.
Оля Полякова, в свою очередь, считает "Маску" не просто шоу, а также захватывающей игрой с невероятной атмосферой.
Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")
"И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом, масштабном, интересном проекте, где я чувствую себя счастливой и мне так хорошо! Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем!" - отметила Королева ночи.
Напомним, во втором сезоне шоу "Маска" будет участвовать двадцатка совершенно новых героев, и одним из них стал таинственный персонаж Скандал.
Ведущим проекта останется Владимир Остапчук.
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