MONATIK "зажжет" на суперпопулярном шоу: где и когда смотреть

Звезда современной музыкальной культуры выйдет на сцену, чтобы зажечь с хитом "Зажигать/JoMo", который полюбили миллионы поклонников по всему миру. А потом артист займет место на "стене" рядом с капитаном Натальей Могилевской.



MONATIK признается - для него участие в таком масштабном проекте - настоящий праздник, тем более, что рядом с ним находится аж 100 звездных коллег.

"Я хочу от всего сердца выразить уважение организаторам и продюсерам шоу "Співають всі!", которые решились на реализацию такого масштабного проекта. Объединить 100 артистов и сделать это настолько достойно, на таком высоком профессиональном уровне! Я не понаслышке знаю, как это сложно и ответственно, ведь мы с командой создавали мюзикл "РИТМ", в рамках которого объединили 12 топ-артистов. К каждому нужен свой подход, проявление индивидуальности. Следует отметить, что Наталья Могилевская как капитан "сотни" умело руководит процессом и задает нужный ритм всем!" - поделился звездный гость нового выпуска шоу "Співають всі!".

Пребывание в судейском кресле для MONATIK, который объявил мировой тур в 2022 году и начнет его с гастролей в Штатах, обычное дело, поэтому особых переживаний у него нет.

"Я чувствовал себя достаточно комфортно. А то, что наши мысли могут отличаться - это нормальная практика. Я всегда придерживаюсь мнения, что судейское кресло создано для того, чтобы промотивировать, вдохновить или подтолкнуть молодых исполнителей на какие-то свершения", - комментирует артист.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Музыкант также рассказал, готов ли он к открытию новых талантов в роли продюсера и может ли кто-то из участников рассчитывать на такой подарок судьбы.

"Для меня всегда важна личность, индивидуальность, творчество во всех его проявлениях. Что касается продюсирования - в этом году из нашей музыкальной корпорации выпустились две талантливые артистки Lida Lee и Nino Basilaya, которые есть среди звездного жюри "Співають всі!". За год сотрудничества мы дали девочкам все ресурсы для того, чтобы дальше они могли быть сольными певицами. Сегодня я рассматриваю продюсирование проектов, шоу, мюзиклов и, как это было всегда, своей сольной карьеры", - отметил MONATIK.

MONATIK со своими подопечными (фото: instagram.com/monatik_official)