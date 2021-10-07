MONATIK "запалить" на суперпопулярному шоу: де і коли дивитися

Зірка сучасної музичної культури вийде на сцену, щоб запалити з хітом "Зажигать/JoMo", який полюбили мільйони шанувальників по всьому світу. А потім артист займе місце на "стіні" поруч з капітаном Наталією Могилевською.



MONATIK зізнається - для нього участь в такому масштабному проекті - справжнє свято, тим більше, що поруч з ним знаходиться аж 100 зіркових колег.

"Я хочу від усього серця висловити повагу організаторам і продюсерам шоу "Співають всі!", які зважились на реалізацію такого масштабного проєкту. Об'єднати 100 артистів і зробити це настільки гідно, на такому високому професійному рівні! Я не з чуток знаю, як це складно і відповідально, адже ми з командою створювали мюзикл "РИТМ", у рамках якого об'єднали 12 ТОП-артистів. До кожного потрібен свій підхід, прояв індивідуальності. Слід зазначити, що Наталія Могилевська як капітан "сотні" вміло керує процесом і задає потрібний ритм всім!" - поділився зірковий гість нового випуску шоу "Співають всі!".

Перебування в суддівському кріслі для MONATIK, який оголосив світовий тур в 2022 році і почне його з гастролей в Штатах, звичайна справа, тому особливих переживань у нього немає.

"Я почувався досить комфортно. А те, що наші думки можуть різнитись – це нормальна практика. Я завжди дотримуюсь думки, що суддівське крісло створено для того, щоб промотивувати, надихати або ж підштовхнути молодих виконавців на якісь звершення", - коментує артист.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Музикант також розповів, чи готовий він до відкриття нових талантів у ролі продюсера і чи може хтось із учасників розраховувати на такий подарунок долі.

"Для мене завжди важлива особистість, індивідуальність, творчість у всіх її проявах. Щодо продюсування - в цьому році з нашої музичної корпорації випустились дві талановиті артистки Lida Lee і Nino Basilaya, які є серед зіркового журі "Співають всі!" За рік співпраці ми дали дівчаткам всі ресурси для того, щоб далі вони могли бути сольними співачками. Сьогодні ж я розглядаю продюсування проєктів, шоу, мюзиклів і, як це було завжди, своєї сольної кар'єри", - зазначив MONATIK.

MONATIK зі своїми підопічними (фото: instagram.com/monatik_official)