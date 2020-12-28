Надя Дорофеева в провокационном наряде снялась с бензопилой: это очень дерзко!

До премьеры 11 сезона масштабного музыкального шоу "Голос страны" на телеканале "1+1" осталось совсем немного. Суперзвезды Украины Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и DOROFEEVA будут искать самые яркие и интересные голоса страны.

Недавно на телеканале "1+1" стартовала промо-кампания с тренерами шоу, где они предстают в ярких и провокационных образах.

Так, DOROFEEVA с бензопилой пополам распилила двойное кресло, в котором сидела вместе с Позитивом в "Голос. Діти".

Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в вызывающем костюме, специальных защитных очках на лице и с огромной бензопилой в руках. Она ловко и быстро распилила кресло, которое ранее занимала вместе с Позитивом на проекте.

Новость о тренерстве в "Голосі країни" застала Олега Винника в душе. В ролике курьер доставил красное кресло певцу просто под дверь дома. Тина Кароль в роскошной сиреневой шубе нашла красное кресло в собственном гараже, а MONATIK оборудовал специальное место в машине, чтобы кресло всегда было рядом с ним.

Надя Дорофеева распилила тренерское кресло бензопилой

Известно, что новый сезон музыкального проекта, который выйдет под названием "Перезагрузка" порадует зрителей большим количеством нововведений и обновлений. Так, новым ведущим бэкстейджа стал известный шоумен и радиоведущий Слава Демин, который будет показывать самые интересные моменты закулисья, ставить острые вопросы тренерам, участникам и команде проекта.

Надя Дорофеева распилила тренерское кресло бензопилой

Напомним, ранее мы писали о том, что Дорофеева в вызывающем комбинезоне призналась в больших переменах.

А также мы рассказывали о том, что Надя Дорофеева устроила провокацию дерзким образом.