Нашел свою любовь: с кем встречается отвергнутый Огневич финалист "Холостячки 2"

В финале шоу "Холостячка 2" главная героиня Злата Огневич неожиданно для многих отвергла предложение Дмитрия Шевченко и выбрала Андрея Задворного. Отношения певицы и ее избранника продлились всего полтора месяца , а вот второй финалист нашел после проекта свою любовь.

Девушка лишь подтвердила догадки поклонников, выложив на своей страничке в Instagram совместную тренировку с Дмитрием.

Стройная брюнетка ведет довольно-таки активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания. В ролике одетая в синие лосины и топ Екатерина увлеченно боксирует с Шевченко - напомним, у того своя спортивная студия и немало клиентов.

"Бокс - моя давняя любовь и страсть. В нем меня подкупило все: нагрузка на различные группы мышц, отличная эмоциональная разрядка и развитие уверенности в себе. К тому же, бокс помогает довольно быстро похудеть и обрести фигуру мечты. Занятия спортом повышают уверенность в себе и снимают напряжение. Ты можешь прийти на женский бокс огнедышащим драконом, а выйти из зала уже воздушной принцессой .Для снятия стресса бокс для девушек - то, что нужно! Верьте в себя и упорно идите к своей цели!" - написала Шеффер под видео.

В комментариях к посту пользователи сети уже умиляются этой прекрасной паре.

Ой, класс, очень классная пара

Очень расстроилась ,что Злата не выбрала Диму, но теперь очень рада этому, Дима встретил намного красивее. Катя просто Богиня красоты

Вы крутые

Дуже круто виглядаєте

И фамилия у Кати не сильно изменится после свадьбы

Дима встретил прекрасную девушку! Катя - пересмотрела Ваши фото и получила эстетическое удовольствие, насколько Вы красивая , с прекрасным вкусом!!!!

Очень бы хотелось чтобы именно Вы были в отношениях с Димой, очень красивая девушка

Мы уже знаем, кто тайная девушка Димы

Все понятно, с кем теперь Дима

Ранее в пост-шоу "Холостячки" Дмитрий признался, что состоит в отношениях с девушкой, которой впервые написал в Фейсбуке.

"В самом начале мне понравилась внешне. Потом предложил встретиться. Мы увиделись - один раз, второй раз. То, что мне хорошо с этим человеком - это однозначно. То, что есть чувства - это да. Это больше, чем симпатия", - рассказал 38-летний Шевченко.

Дмитрий Шевченко счастлив в новых отношениях (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

34-летняя Шеффер в 2008 году попала в музыкальный коллектив "Голливуд", который продюсировал Юрий Никитин. Через два года девушка решила строить сольную карьеру. У Кати есть 9-летний сын от первого брака.

Вероятная девушка финалиста "Холостячки 2" - Екатерина Шеффер (фото: instagram.com/katyasheffer)

Забавно, что избранница Дмитрия живет в ЖК "Новопечерские Липки", в одном подъезде с Огневич. Злата даже однажды случайно встретила его утром в лифте. Мужчина тогда поздоровался и убежал. К слову, с артисткой они остались в дружеских отношениях и Злата даже думает прийти к Дмитрию на тренировки.