Знайшов своє кохання: з ким зустрічається відхилений Огнєвіч фіналіст "Холостячки 2"

У фіналі шоу "Холостячка 2" головна героїня Злата Огнєвіч несподівано для багатьох відкинула пропозицію Дмитра Шевченка і вибрала Андрія Задворного. Відносини співачки і її обранця тривали всього півтора місяці , а ось другий фіналіст знайшов після проекту свою любов.

Струнка брюнетка веде досить-таки активний спосіб життя, займається спортом і дотримується правильного харчування. У ролику одягнена в сині лосини і топ Катерина захоплено боксує з Шевченком - нагадаємо, у того своя спортивна студія і чимало клієнтів.

"Бокс - моя давня любов і пристрасть. У ньому мене підкупило все: навантаження на різні групи м'язів, відмінна емоційна розрядка і розвиток впевненості в собі. До того ж, бокс допомагає досить швидко схуднути і здобути фігуру мрії. Заняття спортом підвищують впевненість в собі і знімають напругу. Ти можеш прийти на жіночий бокс вогнедихаючим драконом, а вийти із залу вже повітряною принцесою. Для зняття стресу бокс для дівчат - те, що потрібно! Вірте в себе і наполегливо йдіть до своєї мети!" - написала Шеффер під відео.

У коментарях до посту користувачі мережі вже розчулюються цій прекрасній парі.

Ой, клас, дуже класна пара

Дуже засмутилася, що Злата не вибрала Діму, але тепер дуже рада цьому, Діма зустрів набагато красивіше. Катя просто Богиня краси

Ви круті

Дуже круто виглядаєте

І прізвище у Каті не сильно зміниться після весілля

Діма зустрів прекрасну дівчину! Катя - переглянула ваші фото і отримала естетичне задоволення, наскільки ви красива, з прекрасним смаком!!!!

Дуже б хотілося щоб саме Ви були у відносинах з Дімою, дуже красива дівчина

Ми вже знаємо, хто таємна дівчина Діми

Все зрозуміло, з ким тепер Діма

Раніше в пост-шоу "Холостячки" Дмитро зізнався, що перебуває у відносинах з дівчиною, якій вперше написав у Фейсбуці.

"На самому початку мені сподобалася зовні. Потім запропонував зустрітися. Ми побачилися - один раз, другий раз. Те, що мені добре з цією людиною - це однозначно. Те, що є почуття - це так. Це більше, ніж симпатія", - розповів 38-річний Шевченко.

Дмитро Шевченко щасливий у нових стосунках (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

34-річна Шеффер в 2008 році потрапила в музичний колектив "Голлівуд", який продюсував Юрій Нікітін. Через два роки дівчина вирішила будувати сольну кар'єру. У Каті є 9-річний син від першого шлюбу.

Ймовірна дівчина фіналіста "Холостячки 2" - Катерина Шеффер (фото: instagram.com/katyasheffer)

Цікаво, що обраниця Дмитра живе в ЖК "Новопечерські Липки", в одному під'їзді з Огнєвіч. Злата навіть одного разу випадково зустріла його вранці в ліфті. Чоловік тоді привітався і втік. До слова, з артисткою вони залишилися в дружніх стосунках і Злата навіть думає прийти до Дмитра на тренування.