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Насте Приходько предложили сменить гражданство

Автор: Lite

Популярной украинской певице Анастасии Приходько предложили сменить гражданство.

Такое необычное предложение артистке прозвучало в одном из последних выпусков талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Так, в эфире Шломо Низин, приехавший на популярное шоу из Израиля, очаровал всех невероятным исполнением романтической песни Фрэнка Синатры "I Love You Baby".

Под это выступление многие судьи начали танцевать в паре - Елена Гребенюк с Амадором Лопесом, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, а Наталья Могилевская со Славой Деминым.

Тронула эта песня и Приходько, поэтому популярный блогер Олег Машуковский пригласил ее на танец.

"Ты молодец! Покорил, покорил Анастасию", - заявила Приходько в эфире.

Их совместный танец стал настоящим сюрпризом для зрителей, ведь еще пару недель назад они публично выясняли отношения, а сейчас очень мило общаются и даже обнимаются.

Настя Приходько и Олег Машуковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я еврей. Израильское гражданство не хочешь?" - поинтересовался Машуковский у своей партнерши.

После чего та решила уточнить: "А как?"

"Я еще не женат", - ответил он, рассмешив певицу.

Конечно, это была лишь шутка, ведь Анастасия давно в браке и воспитывает троих детей. Но похоже, что вражда между судьями шоу "Співають всі!" действительно позади.

Напомним, недавно Настя Приходько поссорилась с известной ведущей.

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Анастасия Приходько