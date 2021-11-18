Настя Каменских поражает элегантным образом в стиле спорт-шик (фото)

Расслабленный силуэт диктует свободу движения и самовыражения, а элегантные перышки расставляет стильные акценты в образе.

Таким образом певица создала по-настоящему современный и неординарный микс спорта и шика.

Бьюти-образ звезды поражает своей элегантностью. Акцентом в макияже стали манящие красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает этот ансамбль.

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

Также Настя поделилась своими мыслями относительно участников нового выпуска "Маски".

"Мне кажется, что на этот раз половина звезд в масках - это классные вокалисты, а другая половина - знаменитости других профессий, которые умеют петь, но они не являются певцами. Окончательных версий, что в том или ином образе скрывается конкретный артист, у нас еще нет. Мы еще присматриваемся, это очень тяжело, нужно обращать внимание на каждую малейшую деталь. Но в этом эфире мы уже сможем задать участникам больше вопросов, которые, надеюсь, помогут нам приблизиться к разгадке. Предположения у меня есть, но сейчас открывать карты не буду", - отметила Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)