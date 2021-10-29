Настя Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу

Суперзвезда Настя Каменских не устает поражать своими нарядами и горячими формами. Вот и недавно артистка продемонстрировала трендовый образ с платьем на шнуровке.

Отметим, что такие жакеты в разных проявлениях и формах - тренд этого сезона, а в образе NK он превратился в силуэтное мини-платье.

Дополняют наряды элегантные босоножки на тонких ремешках и стильные золотые украшения.

Удивит зрителей второго выпуска "Маски" Настя и новой прической - классическим боб-каре.

Завершают этот стильный образ выразительные глаза с оранжевым оттенком на веках.

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

А еще на съемочной площадке певица раскрыла свою стратегию угадывания знаменитостей под масками в новом сезоне телепроекта.

"Вся страна восторженно наблюдала за первым сезоном. Это шоу нового поколения, где не просто демонстрируются таланты, а интересно следить, отгадывать и наконец узнать, кто же спрятался в тех костюмах. Наши зрители - тоже детективы. Все мои знакомые, вся моя семья каждую секунду меня допрашивала - кто под этой маской, кто под той. В этот раз участники запутывают нас еще больше. Поэтому я изменила тактику - буду обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", - отметила звездный детектив шоу.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)