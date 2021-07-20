Могилевская неожиданно раскрыла секреты нового ТВ-шоу: без конфликтов не обошлось
21 августа состоится премьера нового грандиозного шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now.
Оценивать таланты участников будет целая сотня музыкальных экспертов, возглавила которую народная артистка Украины Наталья Могилевская.
На своей странице в Instagram певица поделилась выводами, которые она сделала после участия в шоу канала "Украина".
По словам Могилевской, у нас в стране есть нейрохирурги, таксисты, массажисты и люди других, казалось бы, совершенно несовместимых с шоу-бизнесом профессий, которые могут петь на уровне мировых звезд. Это по-настоящему удивило звездного капитана "сотни".
Но и собрать на одной площадке 100 звезд шоу-бизнеса - задача не из легких. У каждого свое мнение и свои предпочтения. Певица откровенно призналась, что на съемках шоу "Співають всі!" без конфликтов между участниками жюри не обошлось.
"Мои коллеги: звезды, артисты - это невероятно приятные и отзывчивые люди. Конечно же, на шоу было много конфликтов, споров и разногласий, и в результате мы стали друзьями и даже большой семьей", - поделилась Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская рассказала на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Также артистка увлеклась командой телеканала, которой удалось создать грандиозные декорации для проекта. Особенно поразила Наталью 12-метровая конструкция, на которой расположились судьи.
"Представьте, 100 звезд одновременно пели, танцевали, прыгали, топали и аплодировали в течение 150 активных съемочных часов. И что случилось с конструкцией? А ничего! Она устояла", - написала звездный капитан шоу.
Кроме того, певица отметила, что музыка по-прежнему остается одним из самых прекрасных и быстрых способов сделать нас счастливыми. А новый проект "Співають всі!", уверена Наталья, - это одно из самых трогательных и ярких шоу за всю историю украинского шоу-бизнеса.
Фото: Наталья Могилевская рассказала на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Ранее мы писали, что Могилевская и Приходько устроили "разборки" из-за участницы шоу.