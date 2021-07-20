Могилевська несподівано розкрила секрети нового ТБ-шоу: без конфліктів не минулося
21 серпня відбудеться прем'єра нового грандіозного шоу "Співають всі!" за всесвітньо відомим форматом All Together Now.
Оцінюватиме таланти учасників ціла сотня музичних експертів, очолила яку народна артистка України Наталія Могилевська.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилась висновками, які вона зробила після участі в шоу каналу "Україна".
За словами Могилевської, у нас в країні є нейрохірурги, таксисти, масажисти і люди інших, здавалося б, абсолютно несумісних з шоу-бізнесом професій, які можуть співати на рівні світових зірок. Це по-справжньому здивувало зіркового капітана "сотні".
Але й зібрати на одному майданчику 100 зірок шоу-бізнесу - завдання не з легких. У кожного - своя думка і свої вподобання. Співачка відверто зізналась, що на зйомках шоу "Співають всі!" без конфліктів між учасниками журі не минулося.
"Мої колеги: зірки, артисти - це неймовірно приємні і чуйні люди. Звичайно ж, на шоу було багато конфліктів, суперечок і розбіжностей, та в результаті ми стали друзями і навіть великою родиною", - поділилась Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська розповіла на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Також артистка захопилась командою телеканалу, якій вдалося створити грандіозні декорації для проєкту. Особливо вразила Наталію 12-метрова конструкція, на якій розташувалися судді.
"Уявіть, 100 зірок одночасно співали, танцювали, стрибали, тупотіли і аплодували протягом 150 активних знімальних годин. І що сталося з конструкцією? А нічого! Вона встояла", - написала зірковий капітан шоу.
Крім того, співачка зазначила, що музика, як і раніше, залишається одним із найпрекрасніших і найшвидших способів зробити нас щасливими. А новий проєкт "Співають всі!", впевнена Наталія, - це одне з найбільш зворушливих і яскравих шоу за всю історію українського шоу-бізнесу.
Фото: Наталія Могилевська розповіла на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Раніше ми писали, що Могилевська і Приходько влаштували "розборки" через учасницю шоу.