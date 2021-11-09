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"Не страшно умереть, если у тебя все в порядке": ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

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Вторник 09 ноября 2021 16:00
"Не страшно умереть, если у тебя все в порядке": ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

15 ноября на телеканале "Украина" стартует второй сезон тележурнала захватывающих историй "Мисливці за дивами".

Ведущий проекта ХАС (Назар Хассан) рассказал в интервью Lite, чем будет удивлять зрителя новый сезон, о своих фобиях и отношении к бессмертию.

Что нового увидит зритель во втором сезоне "Мисливців за дивами"?

Этот сезон будет отличаться от предыдущего масштабом. Я сел за штурвал самолета, прыгнул с парашютом. Будет еще больше экстрима, удивительных историй, неизвестных украинцам геолокаций. Мы пересмотрели взгляд на то, что чудо может быть сотворено только природой, показали, что чудо есть в судьбах людей, которые создают его собственными руками.

&quot;Не страшно умереть, если у тебя все в порядке&quot;: ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ты смело идешь на встречу экстриму. У тебя есть фобии?

У меня очень странные страхи. Я боюсь фарфоровых кукол. Например, я очень люблю фильмы ужасов, но, если там появляется фарфоровая кукла, я закрываю глаза. Не могу объяснить почему.

Единственный страх, который могу объяснить, связан черно-белыми фото детей. В детстве мне как-то сказали, что детей фотографировали только, когда провожали в последний путь, и это меня очень впечатлило.

И еще у меня фобия в отношении насекомых, которые могут ужалить, хотя у меня нет аллергии.

Были в твоей жизни чудеса, которым тебе сложно найти объяснение?

Думаю, самые большие чудеса, это когда, либо ты остаёшься в живых после тяжелых моментов твоей жизни, у меня таких случаев было три. Еще могу назвать чудом рождение сына Марселя.

&quot;Не страшно умереть, если у тебя все в порядке&quot;: ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ты рассказывал, что тебе приснился в свое время сын. Веришь ли ты снам, находишь в них подсказки, например?

Я сертифицированный психолог, и очень долго изучал сновидения, поэтому не отношусь к снам, как к магии. Знаю, что их можно трактовать по Юнгу, Фрейду, поэтому каждый сон могу объяснить, и отношусь к этой теме с научной точки зрения.

Когда мне приснился сын, мне было 16 лет, теперь я понимаю, что, возможно, что-то коллективное бессознательное могло мне подсказать. Конечно, мне бы хотелось верить во что-то высшее, возможно, это так и есть. Поэтому все возможно объяснить, а если не получается, значит это и есть чудо (смеется).

&quot;Не страшно умереть, если у тебя все в порядке&quot;: ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

В новом сезоне "Мисливців за дивами" будут истории, о способах, которыми люди, стараются продлить себе жизнь. Что думаешь о бессмертии?

Каждый, кто жил на этой планете, задумывался над таким. Страх смерти - это самый глубокий страх, который есть в нас. И никуда не деться от инстинкта самосохранения, даже, если говоришь, что не боишься смерти. Поэтому, думаю, человек отталкивается не от желания жить дольше, а от страха перед смертью.

Если говорить обо мне, то я, наверное, не хотел бы жить вечно, для чего? Навряд ли выйдет жить вечно молодым, сильным, энергичным - природа берет свое. Мы не просто так стареем, набираемся опыта, не просто так этим опытом делимся в определенный момент с подрастающем поколением. И рано или поздно, мы надоедаем окружающим, становимся обузой. Поэтому нужно уметь красиво и достойно уйти.

Нестрашно умереть, если у тебя все в порядке. Если ты понимаешь, что прожил честно, достойно, если у тебя была насыщенная жизнь, ты работал над ней, доволен каждым своим днем. Но если ты переживаешь об одном, чтобы прожить свою жизнь, то она от этого дольше не станет.

&quot;Не страшно умереть, если у тебя все в порядке&quot;: ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Удается с годами воплощать свои детские мечты?

С возрастом мои мечты меняют только свой масштаб. Например, ребенком я хотел собрать стадионный концерт, и у меня это получилось. Теперь я мечтаю о стадионном туре. Когда это получится, уверен, буду хотеть проехать с концертным туром по мировым стадионам.

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