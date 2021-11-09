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"Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку": ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

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Вівторок 09 листопада 2021 16:00
"Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку": ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

15 листопада на телеканалі "Україна" стартує другий сезон тележурналу захоплюючих історій "Мисливці за дивами".

Ведучий проекту Хас (Назар Хассан) розповів, чим дивуватиме глядача новий сезон, про свої фобії і ставлення до безсмертя.

Що нового побачить глядач у другому сезоні "Мисливців за дивами"?

Цей сезон буде відрізнятися від попереднього масштабом. Я сів за штурвал літака, стрибнув з парашутом. Буде ще більше екстриму, дивовижних історій, невідомих українцям геолокацій. Ми переглянули погляд на те, що диво може бути створене тільки природою, показали, що диво є в долях людей, які створюють його власними руками.

&quot;Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку&quot;: ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ти сміливо йдеш на зустріч екстриму. У тебе є фобії?

У мене дуже дивні страхи. Я боюся порцелянових ляльок. Наприклад, я дуже люблю фільми жахів, але, якщо там з'являється порцелянова лялька, я закриваю очі. Не можу пояснити чому.

Єдиний страх, який можу пояснити, пов'язаний чорно-білими фото дітей. У дитинстві мені якось сказали, що дітей фотографували тільки, коли проводжали в останню путь, і це мене дуже вразило.

І ще у мене фобія щодо комах, які можуть вжалити, хоча у мене немає алергії.

Були в твоєму житті чудеса, яким тобі складно знайти пояснення?

Думаю, найбільші чудеса, це коли ти залишаєшся живим після важких моментів твого життя, у мене таких випадків було три. Ще можу назвати дивом народження сина Марселя.

&quot;Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку&quot;: ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ти розповідав, що тобі приснився свого часу син. Чи віриш ти снам, знаходиш в них підказки, наприклад?

Я сертифікований психолог, і дуже довго вивчав сновидіння, тому не ставлюся до снів, як до магії. Знаю, що їх можна трактувати по Юнгу, Фрейду, тому кожен сон можу пояснити, і ставлюся до цієї теми з наукової точки зору.

Коли мені приснився син, мені було 16 років, тепер я розумію, що, можливо, щось колективне несвідоме могло мені підказати. Звичайно, мені б хотілося вірити в щось вище, можливо, це так і є. Тому все можна пояснити, а якщо не виходить, значить це і є диво (сміється).

&quot;Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку&quot;: ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

У новому сезоні "Мисливців за дивами" будуть історії про способи, якими люди намагаються продовжити собі життя. Що думаєш про безсмертя?

Кожен, хто жив на цій планеті, замислювався над таким. Страх смерті - це найглибший страх, який є в нас. І нікуди не дітися від інстинкту самозбереження, навіть, якщо кажеш, що не боїшся смерті. Тому, думаю, людина відштовхується не від бажання жити довше, а від страху перед смертю.

Якщо говорити про мене, то я, напевно, не хотів би жити вічно, для чого? Навряд чи вийде жити вічно молодим, сильним, енергійним - природа бере своє. Ми не просто так старіємо, набираємося досвіду, не просто так цим досвідом ділимося в певний момент з підростаючим поколінням. І рано чи пізно ми набридаємо оточуючим, стаємо тягарем. Тому потрібно вміти красиво і гідно піти.

Нестрашно померти, якщо у тебе все в порядку. Якщо ти розумієш, що прожив чесно, гідно, якщо у тебе було насичене життя, ти працював над ним, задоволений кожним своїм днем. Але якщо ти переживаєш про одне, щоб прожити своє життя, то вона від цього довше не стане.

&quot;Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку&quot;: ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вдається з роками втілювати свої дитячі мрії?

З віком мої мрії змінюють тільки свій масштаб. Наприклад, я хотів зібрати стадіонний концерт, і у мене це вийшло. Тепер я мрію про стадіонний тур. Коли це вийде, впевнений, буду хотіти проїхати з концертним туром по світових стадіонах.

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