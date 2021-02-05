Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита
Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита. Песню группы Rammstein артист спел во время слепых прослушиваний шоу "Голос країна" на канале 1+1.
Так, во время второго выпуска проекта отметился рокер из Коростеня Богдан Муха, исполнивший легендарную композицию Queen "The Show Must Go On". Но после своего выступления парень предложил Олегу в дуэте спеть любой рок-хит.
Приняв вызов, артист отдал предпочтение группе Rammstein и песне "Ohne Dich", чем очень удивил зрителей.
Олег Винник на шоу "Голос країна"
Комментаторы в YouTube даже потребовали записать альбом каверов на треки эпатажной немецкой группы.
- Хочу полную версию песни группы Rammstein в исполнении Олега Винника!
- Какой Олег крутой! Прям изменила о нем мнение, после Rammstein
- Винник удивил, неожиданно!
- Олег на немецком - очень классно звучит его голос!
- Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...
- Афигеть, Винник должен записать теперь альбом каверов на Rammstein. Это было очень круто!
- У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні
- Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку
- Хотелось, чтоб Олег не заканчивал!
Ранее Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "Маска".