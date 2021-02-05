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Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 13:20
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Lite

Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита. Песню группы Rammstein артист спел во время слепых прослушиваний шоу "Голос країна" на канале 1+1.

Так, во время второго выпуска проекта отметился рокер из Коростеня Богдан Муха, исполнивший легендарную композицию Queen "The Show Must Go On". Но после своего выступления парень предложил Олегу в дуэте спеть любой рок-хит.

Приняв вызов, артист отдал предпочтение группе Rammstein и песне "Ohne Dich", чем очень удивил зрителей.

Олег Винник на шоу "Голос країна"

Комментаторы в YouTube даже потребовали записать альбом каверов на треки эпатажной немецкой группы.

  • Хочу полную версию песни группы Rammstein в исполнении Олега Винника!
  • Какой Олег крутой! Прям изменила о нем мнение, после Rammstein
  • Винник удивил, неожиданно!
  • Олег на немецком - очень классно звучит его голос!
  • Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...
  • Афигеть, Винник должен записать теперь альбом каверов на Rammstein. Это было очень круто!
  • У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні
  • Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку
  • Хотелось, чтоб Олег не заканчивал!

Ранее Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "Маска".

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