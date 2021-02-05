ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 13:20
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта Олег Винник (фото: прес-служба артиста)
Автор: Lite

Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню групи Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни" на каналі 1+1.

Так, під час другого випуску проекту відзначився рокер з Коростеня Богдан Муха, який виконав легендарну композицію Queen "The Show Must Go On". Але після свого виступу хлопець запропонував Олегу заспівати в дуеті будь рок-хіт.

Прийнявши виклик, артист віддав перевагу групі Rammstein і пісні "Ohne Dich", чим дуже здивував глядачів.

Олег Винник на шоу "Голос країни"

Коментатори YouTube навіть зажадали записати альбом каверів на треки епатажної німецької групи.

  • Хочу повну версію пісні гурту Rammstein у виконанні Олега Винника!
  • Який Олег крутий! Прям змінила думку про нього після Rammstein
  • Винник здивував, несподівано!
  • Олег німецькою - дуже класно звучить його голос!
  • Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...
  • Афігєть, Винник повинен записати тепер альбом каверів на Rammstein. Це було дуже круто!
  • У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні
  • Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку
  • Хотілося, щоб Олег не закінчував!

Раніше Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Олег Винник
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні