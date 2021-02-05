Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта
Олег Винник (фото: прес-служба артиста)
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню групи Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни" на каналі 1+1.
Так, під час другого випуску проекту відзначився рокер з Коростеня Богдан Муха, який виконав легендарну композицію Queen "The Show Must Go On". Але після свого виступу хлопець запропонував Олегу заспівати в дуеті будь рок-хіт.
Прийнявши виклик, артист віддав перевагу групі Rammstein і пісні "Ohne Dich", чим дуже здивував глядачів.
Олег Винник на шоу "Голос країни"
Коментатори YouTube навіть зажадали записати альбом каверів на треки епатажної німецької групи.
- Хочу повну версію пісні гурту Rammstein у виконанні Олега Винника!
- Який Олег крутий! Прям змінила думку про нього після Rammstein
- Винник здивував, несподівано!
- Олег німецькою - дуже класно звучить його голос!
- Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...
- Афігєть, Винник повинен записати тепер альбом каверів на Rammstein. Це було дуже круто!
- У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні
- Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку
- Хотілося, щоб Олег не закінчував!
Раніше Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".