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Остапчук получил кровавую травму на съемках ТВ-шоу: танцевал под выступление одного из участников

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Киев, Пятница 16 июля 2021 16:00
Остапчук получил кровавую травму на съемках ТВ-шоу: танцевал под выступление одного из участников Фото: Владимир Остапчук получил травму на "Співають всі!" (пресс-служба канала "Украина")
Автор: Дмитрий Войналович

На съемках шоу "Співають всі!", который стартует уже 21 августа на канале "Украина", не обошлось без травм участников. Одним из тех, кто нанес вред здоровью, стал ведущий проекта Владимир Остапчук.

Как так случилось, сам Владимир рассказал за кулисами шоу.

"Я танцевал под выступление одного из наших участников и почувствовал, что у меня по руке что-то течет. Оказалось, что это кровь - на пальце было два глубоких пореза", - рассказал шоумен.

Но первое, о чем он подумал - только бы не испачкать одежду.

"Ведь тогда пришлось бы останавливать съемку и заставлять ждать огромное количество людей", - пояснил Остапчук.

К счастью, ведущему "Співають всі!" оперативно оказали медицинскую помощь, благодаря чему он смог продолжить работу буквально через несколько минут.

Остапчук получил кровавую травму на съемках ТВ-шоу: танцевал под выступление одного из участников

Фото: Владимир Остапчук получил травму (instagram.com/vova_ostapchuk)

Интересно, что в тот же день травмы получили Ваня Рассел и Gena VITER. Совпадение? Но у поющего экстрасенса Макса Гордеева есть объяснение такому "феномену".

"Когда в одном помещении находится 100 очень ярких, эмоциональных людей, которые имеют мощную энергетику, рано или поздно произойдет коллапс - начнется сильный конфликт понятий, нравов. Из-за накала энергетики и случаются разные повреждения. Человек начинает оступаться, падать, получать ушибы на ровном месте", - пояснил Гордеев.

Что интересно, говорит он, повреждения получают те люди, которые их не заслужили, просто у них очень низкий порог защиты, и они становятся жертвами таких ситуаций.

"Поэтому я принес на съемки очень сильный амулет, который будет зеркалить энергетику каждого человека: если ты излучаешь негатив, то его взамен и получишь, а если относишься ко всем с позитивом, то его же будешь притягивать к себе. Мы здесь уже как одна семья, а я в своей семье защищаю близких людей", - рассказал звездный экстрасенс.

Остапчук получил кровавую травму на съемках ТВ-шоу: танцевал под выступление одного из участников

Фото: Макс Гордеев - участник шоу "Співають всі!" (пресс-служба канала "Украина")

Ранее мы писали, что Анастасия Приходько кормила сына грудью прямо на съемках "Співають всі!".

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