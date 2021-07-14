Анастасия Приходько кормит сына грудью на съемках ТВ-шоу: "фоточка - огонь!"
Украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько, которая стала звездным судьей шоу "Співають всі!", вынуждена кормить 3-месячного сына грудью прямо во время съемок проекта канала "Украина".
Фото, на котором певица в образе волшебницы Малефисенты держит на руках ребенка, Приходько показала в своем Instagram. Снимок, к слову, сделал муж звезды.
"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно... У вас есть варианты, как можно описать фотографию? Это я в образе Малефисенты в перерывах между съемками шоу "Співають всі!" кормлю Луку", - написала под фото Анастасия.
Фото: Анастасия Приходько кормит ребенка на съемках шоу "Співають всі!" (instagram.com/prykhodko_official)
Трогательный пост артистки прокомментировали Королева ночи Оля Полякова, певица СолоХа, популярный блогер Олег Машуковский, коллеги по цеху, а также тысячи других украинцев.
- Так бы подписал: "работа работой, а обед по расписанию"
- Мама в любом образе остается мамой
- Як це мило, ви чудові! Я свого синочка теж годувала всюди, дуже зручно
- Це гарно!
- Фоточка - вогонь!
- Все как в настоящем фильме. С Джоли в кадре был ее ребенок, ведь остальные начинали плакать
- Как мило!
- Это любовь и красота в чистом виде!
Фото: Анастасия Приходько (instagram.com/prykhodko_official)
Напомним, недавно всплыла дата выхода грандиозного ТВ-шоу "Співають всі!" и новые детали проекта.
Также стали известны имена первых звездных судей шоу.