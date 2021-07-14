Анастасия Приходько кормит сына грудью на съемках ТВ-шоу: "фоточка - огонь!"

Украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько, которая стала звездным судьей шоу "Співають всі!", вынуждена кормить 3-месячного сына грудью прямо во время съемок проекта канала "Украина".

Фото, на котором певица в образе волшебницы Малефисенты держит на руках ребенка, Приходько показала в своем Instagram . Снимок, к слову, сделал муж звезды.

"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно... У вас есть варианты, как можно описать фотографию? Это я в образе Малефисенты в перерывах между съемками шоу "Співають всі!" кормлю Луку", - написала под фото Анастасия.

Фото: Анастасия Приходько кормит ребенка на съемках шоу "Співають всі!" (instagram.com/prykhodko_official)

Трогательный пост артистки прокомментировали Королева ночи Оля Полякова, певица СолоХа, популярный блогер Олег Машуковский, коллеги по цеху, а также тысячи других украинцев.

Так бы подписал: "работа работой, а обед по расписанию"

Мама в любом образе остается мамой

Як це мило, ви чудові! Я свого синочка теж годувала всюди, дуже зручно

Це гарно!

Фоточка - вогонь!

Все как в настоящем фильме. С Джоли в кадре был ее ребенок, ведь остальные начинали плакать

Как мило!

Это любовь и красота в чистом виде!

Фото: Анастасия Приходько (instagram.com/prykhodko_official)