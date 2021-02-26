Покорила бывшего главу Офиса президента: в Холостяке 11 примет участие экс-жена Богдана

В новом 11 сезоне шоу "Холостяк" примет участие Анна Богдан, которая является бывшей женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушка поборется за сердце Михаила Заливако.

"Холостяк 11" стартует на телеканале СТБ уже 5 марта. В этом году главным героем проекта стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Девушка призналась, что Андрей Богдан сделал ей предложение через три месяца после знакомства, и она ответила "да".

Напомним, Заливако признался, что на проект "Холостяк 11" решил пойти, чтобы найти настоящую любовь. При этом он абсолютно уверен, что сможет найти ту самую девушку, которая станет для него близким человеком.

Мужчина отметил, что несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает настоящей любви.

Говоря о новом "Холостяке" стоит отметить, что он занимается не только бизнесом, но еще любит спорт. Это сразу видно по спортивной фигуре украинца.

Он часто ходит в зал, любит заниматься экстримом и проводить время в горах. В 2019 году он совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Ранее Михаил Заливако рассказал о своей жизни, и о том, какие девушки ему нравятся. К примеру, ему очень не нравится, когда девушки ругаются матом.