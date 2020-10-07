Потомок французского графа: всплыл неожиданный факт о Сергее Притуле

Сергей Притула рассказал невероятную историю о своих предках

Популярный украинский ведущий и шоумен, а с недавних пор еще и кандидат в мэры Киева Сергей Притула оказался потомком французского графа.

Как так получилось, что звезда Нового канала, который родом из Тернопольской области, имеет французские корни? Ответ на этот вопрос дал сам ведущий во время съемок десятого, юбилейного, сезона шоу "Хто зверху?".

"Моя фамилия - Притула. Это древняя козацкая фамилия, которая мне досталось от моего деда-прадеда. А вот фамилия моей мамы - Бодасюк - происходит от графа де Бодаса, который несколько сотен лет назад переехал с польской шляхтичкой жить на Волынь. Так де Бодасы стали Бодасюками", - сказал Сергей.

Сергей Притула (фото: пресс-служба Нового канала)

Таким фактом Притула поделился во время конкурса "Правда или ложь", проверяя интуицию юмористки Насти Оруджовой. Она, к слову, в французские корни ведущего не поверила, из-за чего женская команда потеряла балл.

Напомним, что ранее телезвезда и коллега создателя "Вар'яти-шоу" Леся Никитюк призналась, что сильно обидела Притулу.

Также мы писали о том, что новоиспеченный потомок графа остановил серьезную драку на улице с помощью... слез.