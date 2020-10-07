Нащадок французького графа: сплив несподіваний факт про Сергія Притулу

Сергій Притула розповів неймовірну історію про своїх предків

Популярний український ведучий і шоумен, а з недавніх пір ще і кандидат у мери Києва Сергій Притула виявився нащадком французького графа.

Як так вийшло, що зірка Нового каналу, який родом з Тернопільської області, має французькі корені? Відповідь на це питання дав сам ведучий під час зйомок десятого, ювілейного, сезону шоу "Хто зверху?".

"Моє прізвище - Притула. Це древнє козацьке прізвище, яке мені дісталося від мого діда-прадіда. А ось прізвище моєї мами - Бодасюк - походить від графа де Бодаса, який кількасот років тому переїхав з польською шляхтичкою проживати на Волинь. Так де Бодаси стали Бодасюками", - сказав Сергій.

Сергій Притула (фото: прес-служба Нового каналу)

Таким фактом Притула поділився під час конкурсу "Правда чи брехня", перевіряючи інтуїцію гумористки Насті Оруджової. Вона, до речі, в французьке коріння ведучого не повірила, через що жіноча команда втратила бал.

Нагадаємо, що раніше телезірка і колега творця "Вар'яти-шоу" Леся Нікітюк зізналася, що сильно образила Притулу.

Також ми писали про те, що новоспечений нащадок графа зупинив серйозну бійку на вулиці з допомогою... сліз.