Кухар и Школьный раскрыли секреты работы на ТВ и назвали "страшный сон всех ведущих"

Про кастинг и собеседование

Виталий Школьный: Десять лет назад на "Украину" пришел работать не ведущим новостей, а международным редактором. В 2011-м именно защитил диплом магистра журналистики и символически, несколько недель, отдохнул перед началом нового этапа в жизни. Еще студентом сотрудничал с различными медиа и уже имел опыт устраиваться на работу. Однако история с каналом выдалась особой - собеседования и тестовые задания длились два месяца. Крайне тщательно проверяли мои знания английского, поскольку работать должен был с большим массивом информации. Спустя еще месяц усваивал стандарты работы и особенности формата утренних новостей. У меня в электронной почте до сих пор есть письмо с прописанными принципами и подходами к информации международных редакторов, датированное 12 сентября 2011-го.

Марина Кухар: На кастинг я приходила, когда еще и студия и ньюз-рум только строились. Я переписала несколько тестов, прочитала их перед камерой в маленькой студии на третьем этаже, коллеги устроили небольшой краш-тест на реакцию в непредсказуемой ситуации. Рассказали о масштабных планах, показали проект того, какой будет студия. Помню, я подумала, что действительно хочу здесь работать. Хотя строительство было только на начальном этапе, меня поразил амбициозный подход к делу. Поэтому, когда позвонили и сказали, что уже готовы и приглашают работать, я без всяких колебаний согласилась.

Марина Кухар (фото: пресс-служба канала "Украина")

Про эмоции в первый день работы

Марина Кухар: Это как перед первым свиданием. Всегда волнение, но с таким возвышенным привкусом.

Виталий Школьный: О, да! Эти эмоции точно не забыть. До осени 2011-го на канале "Украина" утренних новостей не было. Наша выпускающая группа как раз готовила их к запуску, поэтому внимание всего канала было приковано к этому проекту. Точно помню - обратный отсчет до новостной заставки, затаив дыхание, следили всей командой в эфирной аппаратной. А сам выпуск выдался практически безупречным секунда в секунду. С первого дня запуска наша команда утренних новостей подготовила почти 10 тысяч выпусков. И что особенно радует - рейтинги и аудитория исключительно растут.

Виталий Школьный (фото: пресс-служба канала "Украина")

О сложностях профессии

Виталий Школьный: Самым сложным в начале выдалось время. До сих пор среди ночи просыпался разве в дальние путешествия или летнюю рыбалку. С осени 2011-го и до теперь мой трудовой день начинается в 4 утра. В первый год идти на работу в темень под светом звезд было испытанием - нынче даже в чем-то романтично. Самые большие волнения были о выпускающей группе. Как сработаться и создавать хорошие новости, мы же все познакомились лишь во время подготовки к запуску проекта? За десятилетия стали больше, чем командой. Вместе путешествуем, обмениваемся книгами, устраиваем пикники и придумываем, как делать новости лучше.

Марина Кухар: Самое главное - сработаться с коллегами, работа в новостях - командная работа, где каждый имеет свой кусок и, когда кто-то не умеет/не хочет/не может быть эффективным, то страдает конечный результат. Впрочем, должна признать, этап таких "притирок", когда узнаешь сильные и слабые стороны каждого из коллег, мы прошли довольно быстро - без особого дискомфорта и потерь.

Про опаздывания на утренние эфиры

Марина Кухар: Нет, никогда не было. И не говорите такого! Потому что это страшный сон всех ведущих. Трудно бывает порой зимой подниматься рано и пару раз я не слышала первые будильники - у меня их три, поэтому поднималась позже, чем запланировано. Впрочем, всегда успевала.

Виталий Школьный: Возможно, это звучит фантастически, но за десять лет на работу из-за просыпания опоздал один раз - два года назад. Как раз перевели часы на зимнее время, а будильник в телефоне отказался в это поверить (смеется). Марина поддержала и подстраховала, поэтому зритель такой истории не заметил. К графикам и работе отношусь крайне ответственно и щепетильно, поэтому уже наработал собственную систему, которой неукоснительно придерживаюсь. Около 21:00-21:30 - время для сна и в 03:40 - подъем без издевательства для организма.

О просмотрах эфиров друг друга

Марина Кухар: Утром пью первый кофе с Виталиком (улыбается).

Виталий Школьный: Особенно внимательно просматриваем всей выпускающей группой специальные эфиры-к определенным важным датам и событиям. А другими утренними выпусками канала начинаю день. Новости с нами повсюду. Более того, каждое утро мы получаем письма по электронной почте с текстовыми версиями эфирных программ. Дважды в год телеканал открывает новый сезон, наполненный еще более интересными проектами и идеями. В это время меняется или улучшается образ ведущих - как можно отказать себе в удовольствии взглянуть на такую роскошную коллегу в кадре?

Виталий Школьный и Марина Кухар (фото: пресс-служба канала "Украина")

О решении связать жизнь с ТВ

Виталий Школьный: Работать в команду канала пришел в 24 года со знанием английского и польского. Политика и особый подход канала к работе и развитию собственных сотрудников вдохновили выучить еще и французский. После пяти лет редакторства, благодаря помощи коллег, решил применить полученные навыки и умения как телеведущий... Отношение к специальности меняется, конечно, каждый год понимаешь, впереди еще безмерность проектов и идей, которые стоит воплощать для нашего зрителя.

Марина Кухар: Часто этот вопрос задают и никогда не понимаю - почему. Нет, я не имела такого плана-желания-мечты. Было такое предложение и было понимание необходимости двигаться дальше. Я взвесила и согласилась... Мы выбрали непростую профессию, которая по определению возлагает на нас ответственность. И это меняться не может.

Про основные изменения в телевизионной журналистике за 10 лет

Марина Кухар: Больше возможностей. Однозначно! Получить информацию гораздо легче. И нам, и зрителю. В этом преимущество, но и подвох. Больше информации - это больше поводов к манипуляциям, больше фейков и непроверенных фактов. Поэтому как никогда нам нужны критический подход и проверка информации.

Виталий Школьный. За десятилетку телевизионная журналистика стала более быстрой, более интерактивной и живой. Сейчас технологии позволяют организовать прямые включения за 15 минут из любой точки планеты. Зритель стал более требовательным.

Про эмоциональное выгорание

Марина Кухар: Честно, не знаю как и почему люди выгорают на работе. Когда ты любишь то, чем занимаешься, думаю, это невозможно. Да, бывают свои эмоциональные взлеты и падения, усталость, раздражение, плохое настроение или самочувствие, но у меня все это заканчивается в момент, когда режиссер говорит: "10 секунд до эфира".

Виталий Школьный: Удивительно, однако эмоционального выгорания из-за работы за десять лет так и не сумел почувствовать. Даже просыпания среди ночи не заставили усомниться в правильности выбора. Новости каждый день разные и ежедневно приходится учиться, осваивать новые знания и делать это крайне быстро. С таким не соскучишься. Тяжелее всего было с началом пандемии коронавируса. COVID затмил реальность, отменил путешествия и заставил большую часть времени проводить дома. Справиться помогла командная работа - выдумывали все вместе, как не утонуть в рутине.

Виталий Школьный и Марина Кухар (фото: пресс-служба канала "Украина")

О том, приходится ли жертвовать личной жизнью и планами из-за работы

Марина Кухар: Как к этому относятся родные и коллеги? Понимающе. Мы же на непрерывном производстве и всякое случается - мы тоже болеем, у нас тоже порой возникают определенные проблемы. Приходится менять планы, чтобы поддержать коллег. Да, было несколько сорванных отпусков, но ведь и я кому-то срывала планы из-за семейных обстоятельств. И коллеги без нареканий выручали меня. Без взаимовыручки никак.

Виталий Школьный: Вообще, лучше в жизни ничем не жертвовать. Как можно получать удовольствие и делать хорошо свое дело, когда неизбежная составляющая боль и муки? Мой подход - гармонизировать личное и рабочее. Выбрал заведомо профессию, живущую по своеобразным правилам и распорядку. Все государственные праздники и выходные - не для нас. Мы должны первыми рассказать и показать. Да, не погуляешь, однако почувствуешь, увидишь с другой стороны, глубже. Катаклизмы и чрезвычайные происшествия - сигнал следовать скорее в редакцию. Где еще взять такого адреналина?

Про самые значимые события десятилетия, о которых было приятно рассказывать зрителям

Виталий Школьный: Приятно всегда рассказывать о победах и достижениях людей и страны в целом. Особенно много их было до начала войны. Когда в Крыму и на Востоке стали стрелять - хотелось вдохновлять, поддерживать и делать новости так, чтобы миллионы зрителей чувствовали единство общества и всех нас. Вся большая команда "Сегодня" прилагает усилия, чтобы у наших людей после просмотра новостей ни в коем случае не складывалось ощущение безнадежности. Да, трудности есть, но не существует безнадежных и непреодолимых. Лично для меня есть тема, к которой крайне чувствителен - это дети. Истории спасения, помощи и поддержки маленьких украинцев всегда самые приятные.

Марина Кухар: Это непростые 10 лет для каждого из нас и для страны в целом. Много трагических моментов, много неоднозначных - каждый выпуск, это как срез того, чем живет мир. Но, конечно, легче всего и приятнее всего делиться хорошим. Наши победы, наши достижения, наши успехи. Нас это тоже вдохновляет.

О том, что больше всего нравится в профессии

Виталий Школьный: Идя в журналистику, подозревал, что придется много и ежедневно учиться. Однако и понятия не имел, насколько много! Знания, овладеваемые при подготовке эфиров, - радуют. По крайней мере, стал мастером в интеллектуальных играх. Шучу (улыбается). Каждое утро мы освещаем события со всей планеты и хочется верить, что открываем этот неповторимый мир нашим людям, вдохновляем развиваться, развивать страну, брать пример с других успешных государств.

Марина Кухар: Ощущения здесь и сейчас, которые дает работа в новостях, динамика, темп и постоянные изменения. Ни одна другая профессия не дает такого.

Виталий Школьный и Марина Кухар (фото: пресс-служба канала "Украина")