Появились новые подробности нашумевшего шоу "Маска"
Стало известно, кто будет работать над долгожданным шоу "Маска"
Уже скоро на канале "Украина" состоится премьера грандиозного шоу "Маска" по всемирно известном формате The Masked Singer. И хотя детали проекта его создатели держат в секрете, но уже известно, что режиссерами-постановщиками шоу станут известные далеко за пределами нашей страны специалисты: Константин Томильченко, Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский.
Константин Томильченко и Александр Братковский (фото: пресс-служба канала "Украина")
Эти люди в частности делали постановки для Cirque du Soleil, работали над популярными шоу "Україна має талант", "X-Фактор", "Танцюють всі!", ставили сценические номера Джамалы и MELOVIN на "Евровидении" и не только.
"Это шоу уже обрело огромную популярность во всем мире. И для нашей страны это совершенно уникальный, оригинальный проект. Кстати, не думайте, что постановщики знают, кто скрывается под масками - это неизвестно даже нам! Мы не знаем, какая знаменитость прячется под костюмом и какие у нее способности. В этом огромный интерес, загадки всегда притягивают. В нашей адаптации будет много креатива, творчества, новаторского подхода. Мы много работали за рубежом, в том числе над проектами с виртуальной реальностью. Поэтому в нашу "Маску" внесем все те элементы, которые так привлекают зрителей - яркий графический контент, 3D-матрицу, дополненную реальность. Кстати, готовим и уникальную сцену - безусловно, она будет перекликаться с форматной, но мы предложим совершенно аутентичное решение. В общем - всей страной окунемся в невероятный мир загадки и перфоманса", - рассказал о долгожданном шоу Томильченко.
Его коллега Александр Братковский уверяет: зрителей ждет невиданное ранее как по масштабу, так и по атмосфере шоу, в котором будет много юмора и тайн.
Ярослав Губский и Сергей Гуман (фото: пресс-служба канала "Украина")
Напомним, что украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива на канале "Украина" станут украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности - тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук, который недавно показал подарок, подготовленный жене ко свадьбе.
Трейлер шоу "Маска"
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