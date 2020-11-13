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З'явилися нові подробиці нашумівшого шоу "Маска"

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 15:20
З'явилися нові подробиці нашумівшого шоу "Маска" Шоу "Маска" покажуть на каналі "Україна" (фото: facebook.com/MaskaUkraineTV)
Автор: Lite

Стало відомо, хто працюватиме над довгоочікуваним шоу "Маска"

Вже скоро на каналі "Україна" відбудеться прем'єра грандіозного шоу "Маска" за всесвітньо відомим форматом The Masked Singer. І хоча деталі проєкту його творці тримають у секреті, але вже відомо, що режисерами-постановниками шоу стануть відомі далеко за межами нашої країни спеціалісти: Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Сергій Гуман і Ярослав Губський.

З'явилися нові подробиці нашумівшого шоу &quot;Маска&quot;

Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ці люди зокрема робили постановки для Cirque du Soleil, працювали над популярними шоу "Україна має талант", "X-Фактор", "Танцюють всі!", ставили сценічні номери Джамали і MELOVIN на "Євробаченні" і не тільки.

"Це шоу вже стало надзвичайно популярним у всьому світі. І для нашої країни це абсолютно унікальний, оригінальний проєкт. До речі, не думайте, що постановники знають, хто ховається за масками - це невідомо навіть нам! Ми не знаємо, яка знаменитість прихована під костюмом і які у неї здібності. У цьому величезний інтерес, загадки завжди притягують. У нашій адаптації буде багато креативу, творчості, новаторського підходу. Ми багато працювали за кордоном, зокрема над проєктами з віртуальною реальністю. Тому в нашу "Маску" внесемо всі ті елементи, які так приваблюють глядачів - яскравий графічний контент, 3D-матрицю, доповнену реальність. До речі, готуємо й унікальну сцену - безумовно, вона перегукуватиметься з форматною, але ми запропонуємо абсолютно автентичне рішення. Загалом - усією країною зануримося в неймовірний світ загадки і перфомансу", - розповів про довгоочікуване шоу Томільченко.

Його колега Олександр Братковський запевняє: на глядачів чекає небачене раніше як за масштабом, так і за атмосферою шоу, в якому буде багато гумору і таємниць.

З'явилися нові подробиці нашумівшого шоу &quot;Маска&quot;

Ярослав Губський і Сергій Гуман (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що український проєкт "Маска" складатиметься з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вразить своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детективу на каналі "Україна" стануть українські зірки - актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Та їхні особистості - таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук, який нещодавно показав подарунок, що підготував дружині до весілля.

Трейлер шоу "Маска"

Раніше ми писали про скандал навколо плагіату на шоу "Маскарад".

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