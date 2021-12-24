Появились подробности финала гранд-шоу "Маска": где и когда смотреть (фото)

25 декабря в 21:00 канал "Украина" покажет грандиозный суперфинал шоу "Маска". На известной сцене появится VIP-гостья - непревзойденная Винова Краля, которая запутает звездных детективов не только подсказками, но и внешним видом.

Кто примет участие в шоу

Появление чрезвычайно женственной Винової Кралі в суперфинале шоу сразу вызовет бурные аплодисменты, ведь ее костюм выглядит просто безупречно - латексный комбинезон, изысканный черный корсет, высокие каблуки и шикарная королевская шуба украшенная искусственным соболиным мехом. Кто именно спрятался под феерическим образом, созданным художницей по костюмам гипершоу Лесей Патокой - пока неизвестно, понятно лишь, что это настоящая современная суперзвезда.

Винова Краля в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Даже не прослушав подсказки, детективы проекта начнут предлагать свои версии, кто из знаменитостей замаскировался в этом образе. Оля Полякова увидит в Крале худощавого мужчину. По ее словам, под маской могут быть MELOVIN, Дмитрий Гордон, Артем Пивоваров или же травести-дива Монро. Да и сама героиня даст несколько нелегких подсказок о себе.

Винова Краля в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Тройка, семерка, туз. Приветствую, дамы и господа! Делайте скорее ваши ставки и "com tsu mir" в мир прихотливой фортуны. Эта игра так же увлекательна, как и гадание - заранее никто не скажет, что она несет с собой. Погрузитесь в филигранный пасьянс: Андрей - семерка, Оля - десятка, DZIDZIO - король, Настя - двойка, Олег - десятка. Причудливо тасуется колода, но расклад - это загадка и ключ. Есть в нем несколько тайн от меня - презент бубнового валета, это и есть громкое имя мое, а мой джекпот в 60 миллионов был сорван с бубновым королем", - еще больше запутает звездных детективов таинственная героиня.

Винова Краля в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Что еще известно о суперфинале "Маски"?

Ведущий шоу Владимир Остапчук, который перевоплотится в Гая Юлия Цезаря, тоже раскрыл карты, чего ждать зрителям в эту субботу.

Владимир Остапчук в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"Суперфинал шоу "Маска" - это всегда праздник. В начале выпуска я являюсь перед зрителями и детективами с трофеем, который является символом не только победы, но и признанием уникальных способностей триумфатора миллионами украинских зрителей", - комментирует ведущий канала "Украина".

Безусловно, самая большая интрига сезона - какие знаменитости замаскировались в образах финалистов и кто из них в конце станет победителем проекта.

"У нас есть Скандал - это человек-эпатаж, который каждый эфир дарил нам невероятные эмоции, постоянно насмехался над детективами, а однажды даже не вышел на голосование. Есть хрупкая и меланхоличная Жирафа, которая влюбила в себя DZIDZIO и каждый раз демонстрировала просто космические метаморфозы голоса. И, конечно, лирик Мухомор, из-за которого чуть не рассорились Андрей Данилко и Оля Полякова", - говорит Остапчук.

"Помните, в начале сезона Андрей Михайлович заявил, что точно знает, кто там скрывается. Он передал мне конверт со своей версией. Я его не открывал, но просветил и увидел, что там он положил мне взятку, – смеется Остапчук. – Шучу, конечно, я не знаю, что он там написал, но это и неважно, потому что все маски мы раскроем уже в эту субботу. Поэтому не упустите грандиозный суперфинал шоу "Маска" - это будет чрезвычайное действо!"- обещает он.