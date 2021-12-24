З'явилися подробиці фіналу гранд-шоу "Маска": де і коли дивитися (фото)

Хто візьме участь у шоу

Поява надзвичайно жіночної Винової Кралі в суперфіналі шоу одразу викличе шалені оплески, адже її костюм виглядає просто бездоганно - латексний комбінезон, вишуканий чорний корсет, високі підбори і шикарна королівська шуба оздоблена штучним соболиним хутром. Хто саме сховався під феєричним образом, який створила художниця з костюмів гіпершоу Леся Патока - поки невідомо, зрозуміло лише, що це справжня сучасна суперзірка.

Винова Краля у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Навіть не прослухавши підказки, детективи проєкту почнуть пропонувати свої версії, хто зі знаменитостей замаскувався в цьому образі. Оля Полякова побачить у Виновій Кралі худорлявого чоловіка. За її словами, під маскою можуть бути MELOVIN, Дмитро Гордон, Артем Пивоваров або ж травесті-діва Монро. Та й сама героїня дасть кілька нелегких підказок про свою особу.

Винова Краля у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

"Трійка, сімка, туз. Вітаю, пані та панове! Робіть скоріше ваші ставки та "com tsu mir" у світ примхливої фортуни. Ця гра така ж захоплююча, як і ворожіння - заздалегідь ніхто не скаже, що вона несе з собою. Пориньте в філігранний цей пасьянс: Андрій - сімка, Оля - десятка, DZIDZIO - король, Настя - двійка, Олег - десятка. Химерно тасується колода, але розклад - то загадка і ключ. Є в ньому кілька таємниць від мене - презент бубнового валета, то є гучне ім’я моє, а мій джекпот у 60 мільйонів був зірваний з бубновим королем", - ще більше заплутає зіркових детективів таємнича Винова Краля.

Винова Краля у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Що ще відомо про суперфінал "Маски"?

Ведучий шоу Володимир Остапчук, який перевтілиться в Гая Юлія Цезаря, теж розкрив карти, чого чекати глядачам цієї суботи.

Володимир Остапчук у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

"Суперфінал шоу "Маска" - це завжди свято. На початку випуску я з’явлюсь перед глядачами і детективами з трофеєм, який є символом не лише перемоги, але й визнання унікальних здібностей тріумфатора мільйонами українських глядачів", - коментує ведучий каналу "Україна".

Безумовно, найбільша інтрига сезону - які знаменитості замаскувались в образах фіналістів і хто з них врешті стане переможцем проєкту.

"У нас є Скандал - це людина-епатаж, яка кожного ефіру дарувала нам неймовірні емоції, постійно насміхалась із детективів, а одного разу навіть не вийшла на голосування. Є тендітна і меланхолійна Жирафа, яка закохала в себе DZIDZIO і щоразу демонструвала просто космічні метаморфози голосу. І звичайно, лірик Мухомор, через якого ледь не розсварилися Андрій Данилко й Оля Полякова", - каже Остапчук.

"Пам’ятаєте, на початку сезону Андрій Михайлович заявив, що точно знає, хто там приховується. Він ще передав мені конверт зі своєю версією. Я його не відкривав, але просвітив і побачив, що там він поклав мені хабар... Жартую, звичайно, я не знаю, що він там написав, але це й неважливо, бо всі маски ми розкриємо вже цієї суботи. Тому не пропустіть грандіозний суперфінал шоу "Маска" - це буде надзвичайне дійство!" - обіцяє він.