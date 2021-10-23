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Провалили детектор брехні: "холостячка" Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників

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Субота 23 жовтня 2021 09:19
Провалили детектор брехні: "холостячка" Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників Фото: хто покинув проект "Холостячка 2" у 6 випуску (facebook.com/TheBachelorUa)
Автор: Володимир Костирін

Шоу "Холостячка 2" за підсумками шостого випуску залишають відразу три учасники, при цьому одному з них головна героїня реаліті співачка Злата Огнєвіч залишає можливість для "камбеку", але з умовою.

Таким чином, кількість претендентів на серце артистки фактично скоротилася до шести.

Не чекаючи на Церемонію троянд, Злата першим відправила додому наймолодшого учасника на проекті, маркетолога Влада Яська. У цьому випуску проходження детектора брехні закінчилося для нього виходом з шоу. Так, "холостячці" не сподобалося, що кавалер на поліграфі не давав прямих відповідей на прості питання, зокрема, про готовність пов'язати свою долю з нею і створити сім'ю.

Огнєвіч зазначила, що поважає Влада, і тому - відпускає.

"Мені не хочеться, щоб ти витрачав свій час. Тому що ти не впевнений у своїх почуттях, не впевнений, чи готовий ти будувати стосунки", - сказала співачка.

Провалили детектор брехні: &quot;холостячка&quot; Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників

Влад Ясько покидає проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Наступним, хто покинув реаліті, став лондонський ресторатор родом з Чернівців Вінченцо Дулепа.

Хоча чоловік постійно говорив "холостячці "про закоханість, Злата засумнівалася в щирості та вирішила, що це просто акторська гра, і "це тільки на камеру".

Провалили детектор брехні: &quot;холостячка&quot; Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників

Вінченцо Дулепа йде з проекту (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Третім учасником, для якого шостий випуск "Холостячки 2" виявився фінальним, став психолог Роман Свечкоренко. Причиною такого вердикту Злати стала історія з його розлученням. Коли тепер з'ясувалося, що офіційно шлюб все ще чинний, а відразу чоловік про це так і не розповів, Огнєвіч вирішила поставити крапку... Точніше, три крапки.

"Холостячка" наголосила, що дійсно має симпатію до Романа, тому зараз розстається, але якщо він завершить шлюборозлучний процес до кінця, то може повернутися на шоу в будь-який час.

Провалили детектор брехні: &quot;холостячка&quot; Огнєвіч відправила додому відразу трьох учасників

"Холостячка" відправила Романа Свечкоренка з шоу додому, вирішувати питання з розлученням (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Раніше ми писали про те, що учасник "Холостячки 2" не стримав емоцій після ніжностей Огнєвіч з конкурентом.

Нагадаємо також, перед цим "Холостячка" Огнєвіч заінтригувала шанувальників ім'ям свого обранця.

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