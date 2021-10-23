Провалили детектор лжи: "холостячка" Огневич отправила домой сразу троих участников

Не дожидаясь Церемонии роз, Злата первым отправила домой самого молодого участника на проекте, маркетолога Влада Ясько. В этом выпуске прохождение детектора лжи закончилось для него уходом из шоу. Так, "холостячке" не понравилось, что кавалер на полиграфе не давал прямых ответов на простые вопросы, в частности, о готовности связать свою судьбу с ней и создать семью.

Огневич отметила, что уважает Влада, и поэтому - отпускает.

"Мне не хочется, чтобы ты тратил свое время. Потому что ты не уверен в своих чувствах, не уверен, готов ли ты строить отношения", - сказала певица.

Влад Ясько покидает проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Следующим, кто покинул реалити, стал лондонский ресторатор родом из Черновцов Винченцо Дулепа.

Хотя мужчина постоянно говорил "холостячке" о влюбленности, Злата усомнилась в искренности и решила, что это просто актерская игра, и "это только на камеру".

Винченцо Дулепа уходит из проекта (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Третьим участником, для которого шестой выпуск "Холостячки 2" оказался финальным, стал психолог Роман Свечкоренко. Причиной такого вердикта Златы стала история с его разводом. Когда теперь выяснилось, что официально брак все еще в силе, а сразу мужчина об этом так и не рассказал, Огневич решила поставить точку... Точнее, многоточие.

"Холостячка" подчеркнула, что действительно питает симпатию к Роману, поэтому сейчас расстается, но если он завершит бракоразводный процесс до конца, то может вернуться на шоу в любое время.

"Холостячка" отправила Романа Свечкоренко из шоу домой, решать вопрос с разводом (фото: facebook.com/TheBachelorUa)