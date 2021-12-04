Роман Свечкоренко о вылете из "Холостячки 2" в финале: "Сделали на всю страну обманщиком"

Психолог и блогер Роман Свечкоренко, который неожиданно вернулся в шоу "Холостячка 2" в 11 выпуске, покинул проект в начале финального 12 эпизода. На свидании с ним Злата Огневич призналась, что не ощутила сильных чувств и поняла, что "время утрачено".

По словам Романа, у него тоже украли ценное время - вероятно, организаторы шоу.

"А вот теперь конец и далеко не Happy end. Самое ценное, что у нас есть - это время, это единственное, что ограниченно для нас. Когда приходит это осознание, начинаешь понимать, почему ты так злишься, если люди забирают у тебя его. А тем более вот так. Кто же его у меня забрал?" - написал мужчина.

Свечкоренко добавил, что "стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала".

На момент начала участия в шоу он еще не был официально разведен, из-за чего Злата и попрощалась с ним - однако, как утверждает Роман, он никогда не скрывал этот факт и его уверили, что проблем не будет.

"Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона. Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком (я сейчас не про Злату), мне искренно жаль. Я с самого начала сказал, что я ещё в процессе. Ещё задолго до начала съёмок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил. Даже убеждали, что никто в этом не заинтересован. Поверить было ошибкой, моей личной ошибкой", - с горечью поделился экс-участник шоу.

Ему очень обидно, что у него не только забрали зря время, а еще и выставили на всю страну обманщиком.

"В любом случае виноват в происходящем только я сам. Такое у меня мнение по поводу всего происходящего. Но по факту, у меня просто забрали время, мое время. При этом сделали на всю страну обманщиком. Но сейчас я даже рад, что так произошло. Я стал сильнее, более стрессоустойчивым, более надежным. Это мой личный рост, за счет негатива который я получил, который создали вокруг меня, в то время, когда я просто доверился", - добавил психолог.

Роман уверен, что у них со Златой была взаимная симпатия, однако им помешали обстоятельства.



"Что касается моих отношений со Златой, тут все по-другому. У нас правда были искренний интерес друг к другу, которые могли стать чем-то очень серьёзным. Это чувствовала она, это чувствовал я и больше мне ничего не нужно было. Но к сожалению, мы попали не в то время, и не в то место. Уверен, что окажись мы в других обстоятельствах, все сложилось бы совершенно по-другому", - считает мужчина.

Роман Свечкоренко эмоционально прокомментировал финал шоу "Холостячка 2" и пожаловался на украденное время (фото: instagram.com/svechkorenko)

Он поблагодарил всех и отметил, что нужно уметь отпускать.



"Нужно принимать правду, а правда в том, что ты не для всех и не все для тебя.

Нужно отпускать людей, которые не готовы любить тебя. Одно из самых сложных и важных умений, которые нужны в жизни. Всем спасибо, кто в меня верил, я правда очень старался, но видимо не судьба", - подытожил Свечкоренко.