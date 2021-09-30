"С этим надо жить каждый день": DZIDZIO дал совет украинцам, которые хотят стать звездами

В новом выпуске шоу "Співають всі!", который выйдет в субботу, 2 октября, в 21:00 на канале "Украина", место звездного гостя займет мегапопулярный DZIDZIO, который недавно купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены .

В частности, признается певец, его покорило то, что среди участников появляются разные талантливые люди из народа - от официанта до врача. А вот каким судьей видит себя сам музыкант?

"Я как волк из мультика "Капитошка" - смотрю в зеркало и повторяю: "Я злой!" Но на самом деле - очень добрый. Для того, чтобы я нажал на кнопку, надо хорошо спеть. Если ты идешь на этот конкурс, нужно иметь голос, а не просто прийти, чтобы показать себя - для того есть другие проекты", - смеясь, комментирует DZIDZIO за кулисами "Співають всі!".

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Артист уверяет - он под впечатлением от нового формата на украинском телевидении, и даже мог бы себя представить среди участников такого масштабного конкурса.

"Я бы не побоялся выйти... хотя чуть-чуть вру. Конечно, я бы немножко переживал, но все равно взял бы себя в руки и как дал бы здесь! Я же умею петь по-разному!" - с уверенностью заявил звездный гость проекта.

А все потому что, по мнению певца, это шоу может сделать талантливых людей по-настоящему популярными. Надо только знать несколько нюансов и правильно воспользоваться своим шансом. DZIDZIO же даже дал несколько советов начинающим артистам.

"Это шоу можно считать путевкой в шоу-бизнес! Это крутой шанс заявить о себе, но лишь тем, кто имеет голос! Ведь участники выходят на ринг и будут бороться за победу. А уже дальше, чтобы выжить в шоу-бизнесе, надо много работать, все страхи оставить дома, создать команду и научиться с тем жить. Это то не то же самое, что офисная работа, у артистов нет выходных - с этим надо жить каждый день: выходя в магазин, фотографироваться с людьми, петь на разных сценах, снимать клипы и фильмы", - рассказал DZIDZIO.

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что перед тем, как занять место рядом со звездным капитаном "сотни" Натальей Могилевской, DZIDZIO зажжет зал своим суперхитом "Я і Сара".