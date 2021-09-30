"З цим треба жити щодня": DZIDZIO дав пораду українцям, які хочуть стати зірками

У новому випуску шоу "Співають всі!", який вийде в суботу, 2 жовтня, о 21:00 на каналі "Україна", місце зіркового гостя займе мегапопулярний DZIDZIO, який нещодавно купив величезну квартиру з видом на озеро для екс-дружини .

Зокрема, зізнається співак, його підкорило те, що серед учасників з'являються різні талановиті люди з народу - від офіціанта до лікаря. А ось яким суддею бачить себе сам музикант?

"Я як вовк із мультика "Капітошка" - дивлюсь у дзеркало і повторюю: "Я злий!" Але насправді - дуже добрий. Для того, щоб я натиснув на кнопку, треба гарно заспівати. Якщо ти йдеш на цей конкурс, треба мати голос, а не просто прийти, щоб показати себе - для того є інші проєкти", - сміючись, коментує DZIDZIO за лаштунками "Співають всі!".

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Артист запевняє - він під враженням від нового формату на українському телебаченні, та навіть міг би себе уявити серед учасників такого масштабного конкурсу.

"Я б не побоявся вийти… хоча підбріхую. Звісно, я б трошки переживав, але все одно взяв би себе в руки і як дав тут! Я ж вмію співати по-різному!" - з упевненістю заявив зірковий гість проєкту.

А все тому що, на думку співака, це шоу може зробити талановитих людей по-справжньому популярними. Треба лише знати кілька нюансів та правильно скористатись своїм шансом. DZIDZIO ж навіть дав кілька порад починаючим артистам.

"Це шоу можна вважати путівкою в шоу-бізнес! Це крутий шанс заявити про себе, але лише тим, хто має голос! Адже учасники виходять на ринг і будуть боротись за перемогу. А вже далі, щоб вижити в шоу-бізнесі треба багато працювати, всі страхи залишити вдома, створити команду і навчитись з тим жити. Це те не ж саме, що офісна робота, у артистів немає вихідних - з цим треба жити щодня: виходячи до магазину, фотографуватись з людьми, співати на різних сценах, знімати кліпи і фільми", - розповів DZIDZIO.

DZIDZIO на шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що перед тим, як зайняти місце поруч із зірковим капітаном "сотні" Наталею Могилевською, DZIDZIO запалить зал своїм суперхітом "Я і Сара".