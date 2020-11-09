Санина довела Чапкиса до слез в прямом эфире "Танцев со звездами" (видео)

Одиннадцатый эфир шоу "Танцы со звездами" прошел в воскресенье и одним из самых трогательных номеров на паркете этим вечером стал нежный контемпорари, который Юлия Санина станцевала со своим отцом Александром. Судьи были настолько растроганы, что судья проекта Григорий Чапкис даже заплакал.

Украинская артистка и солистка The HARDKISS Юлия Санина выбрала для танца песню своей группы "Сердце". В конце выступления зал стал скандировать "Браво!".

"Я одна в семье и, можно сказать, что я папина дочка. Мы с папой в детстве объездили много музыкальных конкурсов. Он всегда меня сам заплетал, одевал, снимал меня на камеру... Мои родители всегда верили в меня, в мою группу, в моего мужа. Они будто знали, что все будет именно так, все будет хорошо", –поделилась со слезами на глазах певица.

Танец отца и дочери был не только высокого уровня подготовки, но также и очень трогательным. Настолько трогательным, что Григорий Чапкис даже не сдержал слез. За танец артистка получила 39 баллов от судей проекта.

"Вы продемонстрировали такую любовь. Это был не танец, это был рассказ, театр! У меня сердце вырывалось, я даже не видел танца", – отметил 90-летний Григорий Чапкис.

Юлия Санина довела Григория Чапкиса до слез в прямом эфире

Напомним, что ранее Надежда Мейхер на "Танцах со звездами 2020" впервые показала дочерей. У певицы есть еще 18-летний сын Игорь, но в зале его не было, он смотрел шоу по телевизору.

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