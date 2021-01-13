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В сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу "Від пацанки до панянки"

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 15:00
В сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу "Від пацанки до панянки" Шоу "Від пацанки до панянки" уже стало культовым (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Некоторые ученицы шоу "Від пацанки до панянки", новый сезон которого стартует на Новом канале весной 2021 года, уже "засветились" на фото и видео.

Роль Школы леди на видео исполнили две локации - Национальный музей литературы Украины и Национальный театр оперы и балета. Девушки попадают в полную книг комнату, в балетный зал и помпезный коридор.

Хотя реальная Школа леди, расположенная в замке, вполне подходила для съемок ролика, никто не хотел прерывать обучение "пацанок". Тогда у них происходили активные изменения. Правда, некоторым ученицам педагоги все же разрешили "прогулять".

Новый сезон шоу "Від пацанки до панянки" покажут весной

Как известно, такие разные внешне и внутренне "пацанки" имеют нечто общее - зависимости. Кто-то зависит от привычек, кто-то - от прошлого, кто-то - от наркотиков и соцсетей. Но все они хотят одного - стать лучше.

"На проект я пришла не только из-за зависимостей - о наркотиках уже практически не думаю. Поняла, что если сейчас не возьмусь за голову, меня ждет ужасное будущее. Я агрессивна. Не дерусь физически, но могу запинать словесно. Буду честна, на проекте мне очень и очень сложно". - признается новая "пацанка" Лена.

В сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;

В сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу &quot;Від пацанки до панянки&quot;

Участницы нового сезона шоу "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)

Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала журналистам Нового канала, что среди учениц есть как интеллектуалки, так и те, кому сложно связать несколько предложений.

"Уверена, что пятый сезон поразит зрителей историями девушек. И нам всем удастся добиться реальных изменений", - добавила она.

Напомним, ранее Эллерт, Рыбак и Мишина прокомментировали финальные свидания в проекте "Холостячка".

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