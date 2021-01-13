В сети всплыли фото участниц нового сезона культового шоу "Від пацанки до панянки"
Некоторые ученицы шоу "Від пацанки до панянки", новый сезон которого стартует на Новом канале весной 2021 года, уже "засветились" на фото и видео.
Роль Школы леди на видео исполнили две локации - Национальный музей литературы Украины и Национальный театр оперы и балета. Девушки попадают в полную книг комнату, в балетный зал и помпезный коридор.
Хотя реальная Школа леди, расположенная в замке, вполне подходила для съемок ролика, никто не хотел прерывать обучение "пацанок". Тогда у них происходили активные изменения. Правда, некоторым ученицам педагоги все же разрешили "прогулять".
Новый сезон шоу "Від пацанки до панянки" покажут весной
Как известно, такие разные внешне и внутренне "пацанки" имеют нечто общее - зависимости. Кто-то зависит от привычек, кто-то - от прошлого, кто-то - от наркотиков и соцсетей. Но все они хотят одного - стать лучше.
"На проект я пришла не только из-за зависимостей - о наркотиках уже практически не думаю. Поняла, что если сейчас не возьмусь за голову, меня ждет ужасное будущее. Я агрессивна. Не дерусь физически, но могу запинать словесно. Буду честна, на проекте мне очень и очень сложно". - признается новая "пацанка" Лена.
Участницы нового сезона шоу "Від пацанки до панянки" (фото: пресс-служба Нового канала)
Директор Школы леди Татьяна Мокриди рассказала журналистам Нового канала, что среди учениц есть как интеллектуалки, так и те, кому сложно связать несколько предложений.
"Уверена, что пятый сезон поразит зрителей историями девушек. И нам всем удастся добиться реальных изменений", - добавила она.
Напомним, ранее Эллерт, Рыбак и Мишина прокомментировали финальные свидания в проекте "Холостячка".