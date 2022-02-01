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Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 14:22
Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства Хантер Шафер в образе Фриды Кало (фото: HBO)
Автор: Сергей Кулик

Создатели сериала "Эйфория" в последнем эпизоде с точностью воссоздали известные картины, фотографии и сцены из фильмов.

В четвёртом эпизоде сериала во время любовной сцены авторы решили прибегнуть к необычному методу, чтобы показать отношения между персонажами Зендеи и Хантер Шафер.

В начале эпизода под названием "Ты, кто не может видеть, подумай о тех, кто может", Ру (Зендая), главная героиня шоу, размышляет о том, как сильно она влюбилась в Джулс (Хантер Шафер), свою девушку.

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусства"Рождение Венеры" (фото: HBO)

"Я не думаю, что вы понимаете, как сильно я люблю Джулс", - говорит Ру за кадром, прежде чем проносится серия кадров, призванных напомнить о мировых шедеврах искусства и кино.

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусстваДжон Леннон и Йоко Оно (фото: HBO)

В сцене появляются точные копии известных картин эпохи Возрождения, 20-го века и сцены из фильмов.

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусства"Влюбленные"(фото: HBO)

Чтобы показать, насколько близки Ру и Джулс, создатели картины решили представить их в разных образах из знаменитых произведений.

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусстваАвтопортрет Фриды Кало (фото: HBO)

Например, они оказываются в картинах Боттичелли "Рождение Венеры", "Автопортрете в образе Техуаны" Фриды Кало, "Влюблённых" Рене Магритт, воссоздают обложку Rolling Stone c Йоко Оно и Джоном Ленноном и сцены из фильмов "Приведение", "Титаник" и "Горбатая гора".

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусства"Привидение" (фото: HBO)

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусства"Титаник" (фото: HBO)

Шедеврально: в новом эпизоде &quot;Эйфории&quot; воссоздали сцены из мирового искусства"Горбатая гора" (фото: HBO)

Ранее мы писали о том, как актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на свидание с коллегой по сериалу "Эйфория".

Также читайте о эволюции образа Зендаи в "Эйфории".

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