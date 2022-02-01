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Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва

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Вівторок 01 лютого 2022 14:22
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва Хантер Шафер в образі Фріди Кало (фото: HBO)
Автор: Сергій Кулик

Творці серіалу "Ейфорія" в останньому епізоді з точністю відтворили відомі картини, фотографії та сцени з фільмів.

У четвертому епізоді серіалу під час любовної сцени автори вирішили вдатися до незвичайного методу, щоб показати стосунки між персонажами Зендеї та Хантер Шафер.

На початку епізоду під назвою "Ти, хто не може бачити, подумай про тих, хто може", Ру (Зендая), головна героїня шоу, розмірковує про те, як сильно вона закохалася в Джулс (Хантер Шафер), свою дівчину.

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтва"Народження Венери" (фото: HBO)

"Я не думаю, що ви розумієте, як сильно я люблю Джулс", - говорить Ру за кадром, перш ніж проноситься серія кадрів, покликаних нагадати про світові шедеври мистецтва і кіно.

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтваДжон Леннон та Йоко Оно (фото: HBO)

У сцені з'являються точні копії відомих картин епохи Відродження, 20 століття та сцени з фільмів.

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтва"Закохані" (фото: HBO)

Щоб показати, наскільки близькі Ру і Джулс, творці картини вирішили представити їх у різних образах з відомих творів.

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтваАвтопортрет Фріди Кало (фото: HBO)

Наприклад, вони опиняються в картинах Боттічеллі "Народження Венери", "Автопортреті в образі Техуани" Фріди Кало, "Закоханих" Рене Магрітт, відтворюють обкладинку Rolling Stone з Йоко Оно та Джоном Ленноном та сцени з фільмів "Привид", "Титанік" та Горбата гора".

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтва"Привид" (фото: HBO)

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтва"Титанік" (фото: HBO)

Шедеврально: у новому епізоді &quot;Ейфорії&quot; відтворили сцени зі світового мистецтва"Горбатая гора" (фото: HBO)

Раніше ми писали про те, як акторка-трансгендер Хантер Шафер сходила на побачення з колегою з серіалу "Ейфорія".

Також читайте про еволюцію образа Зендаї в "Ейфорії".

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