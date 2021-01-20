На шоу "Маска" Остапчук появится в образе кумира миллионов: фото и видео

В новом выпуске грандиозного шоу "Маска", который можно будет смотреть на канале "Украина" 23 января в 21:00, ведущий Владимир Остапчук удивит невероятным звездным образом кумира миллионов – героя комиксов, всемирно известного борца со злом Супермена. Телезвезда появится на сцене масштабного шоу как настоящий супергерой, спустившись с пятиметровой высоты.

За кулисами проекта Владимир рассказал об этом экстремальном номере.

"Надев этот поролоновый костюм, я сразу стал тяжелее на 10 кг. S – не значит Small, S означает Super. Я Супермен не только на сцене шоу "Маска", я Супермен всегда. Просто сегодня в своем – в халатике", – шутит Остапчук и признается, какую суперсилу хотел бы иметь.

"Хотел бы уметь давать себе волшебный пендель, когда ленюсь. А еще было бы круто иметь суперсилу возвращаться в то время, когда у моей Эмилии были симпатичные толстые щечки", - отметил ведущий канала "Украина".

Владимир Остапчук в образе Супермена

К слову, Супермен – это лишь первый из десяти звездных героев из мирового кинематографа, в которые перевоплотится Остапчук. Невероятные образы ведущего – это фишка именно украинской адаптации формата The Masked Singer. Грандиозное шоу "Маска" полно сюрпризов и вызовов, поэтому и появиться на сцене ведущий должен ярко и неожиданно.

"Супермен не может просто выйти на сцену. Что же в этом суперменского? Поэтому мы решили, что я должен спуститься к зрителям сверху. Для этого меня подвесили на специальном креплении, которое больше напоминало трусы, с помощью которого меня поднимали и опускали. На высоте 5 метров сложнее всего было держать равновесие, чтобы тебя не раскрутило на веревках – ухватиться не за что. Поэтому я хорошо покатался и на репетициях, и непосредственно на съемках. Хорошо, что перед этим ничего не ел", – рассказывает Владимир.

Владимир Остапчук в образе Супермена (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, смотрите самые яркие моменты первого выпуска шоу "Маска".