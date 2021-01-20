На шоу "Маска" Остапчук з'явиться в образі кумира мільйонів: фото і відео

У новому випуску грандіозного шоу "Маска", який можна буде дивитися на каналі "Україна" 23 січня о 21:00, ведучий Володимир Остапчук здивує неймовірним зірковим образом кумира мільйонів – героя коміксів, всесвітньо відомого борця зі злом Супермена. Телезірка з'явиться на сцені масштабного шоу як справжній супергерой, спустившись з п'ятиметрової висоти.

За лаштунками проєкту Володимир розповів про цей екстремальний номер.

"Одягнувши цей поролоновий костюм, я одразу став важчим на 10 кг. S – не означає Small, S означає Super. Я Супермен не тільки на сцені шоу "Маска", я Супермен завжди. Просто сьогодні у своєму – у халатику", – жартує Остапчук і зізнається, яку суперсилу хотів би мати.

"Хотів би вміти давати собі чарівний пендель, коли лінуюся. А ще було б круто мати суперсилу повертатися в той час, коли у моєї Емілії були симпатичні товсті щічки", - зазначив ведучий каналу "Україна".

Володимир Остапчук в образі Супермена

До речі, Супермен – це лише перший із десяти зіркових героїв зі світового кінематографу, у які перевтілиться Остапчук. Неймовірні образи ведучого – це фішка саме української адаптації формату The Masked Singer. Грандіозне шоу "Маска" повне сюрпризів і викликів, тому і з'явитися на сцені ведучий повинен яскраво і несподівано.

"Супермен не може просто вийти на сцену. Що ж у цьому суперменського? Тому ми вирішили, що я повинен спуститись до глядачів згори. Для цього мене підвісили на спеціальному кріпленні, яке більше нагадувало труси, за допомогою якого мене підіймали та опускали. На висоті 5 метрів найскладніше було тримати рівновагу, аби тебе не розкрутило на мотузках – вхопитись немає за що. Тож я добряче покатався і на репетиціях, і безпосередньо на зйомках. Добре, що перед цим нічого не їв", – розповідає Володимир.

Володимир Остапчук в образі Супермена (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, дивіться найяскравіші моменти першого випуску шоу "Маска".