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На шоу "Співають всі!" разгорелся скандал: "Оля, пожалуйста, хватит уже"

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Пятница 10 сентября 2021 11:01
На шоу "Співають всі!" разгорелся скандал: "Оля, пожалуйста, хватит уже" 3 выпуск шоу "Співають всі!" покажут 11 сентября (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Юлия Бойко

Наталья Могилевская и Оля Полякова устроили жаркий спор на шоу "Співають всі!", который чуть не закончился скандалом.

Что стало причиной спора между звездными судьями в 3 выпуске популярного талант-шоу на канале "Украина" - читайте в нашем материале далее.

Так, на шоу каждый из звездных экспертов имеет свою тактику и сам должен решать, за кого из участников хочет отдать свой голос. Однако Полякова, похоже, забыла о правилах проекта. И это не очень понравилось капитану "сотни".

"Хочу сделать официальное заявление - Оля Полякова сегодня трижды нажала не только на свою, но и на мою кнопку. Кому-то может показаться, что я сегодня слишком лояльна - да, я здесь ради того, чтобы поддерживать всех участников, - но Оля, пожалуйста, хватит уже нажимать на мою кнопку!" - сказала Могилевская.

Но не только Полякову поймали за этим занятием. Поэтому в ситуацию вынужден был вмешаться ведущий проекта Владимир Остапчук, призвав судей остановить "кнопкодавство" на стене.

"Похоже, для многих это просто развлечение. Я видел, как некоторые из вас, особенно BIG BOSS, шутя нажимали на кнопки многих людей. У нас есть четкие правила - каждый голосует только за себя и каждый балл должен быть заработан отдельным экспертом", - отметил Владимир.

И хотя BIG BOSS сказал, что таким образом только помогал своим коллегам, оперная певица Елена Гребенюк недовольна тем, что он нажал на ее кнопку.

"Благими намерениями вымощена дорога только в одно место - в ад!" - обратилась к нему артистка.

На шоу &quot;Співають всі!&quot; разгорелся скандал: &quot;Оля, пожалуйста, хватит уже&quot;

3 выпуск шоу "Співають всі!" покажут 11 сентября (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее украинский певец за кулисами шоу "Співають всі!" рассказал о смерти родных людей.

Также на днях Валерий Меладзе сделал откровенное признание о семье.

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