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На шоу "Співають всі!" розгорівся скандал: "Оля, будь ласка, досить вже"

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П'ятниця 10 вересня 2021 11:01
На шоу "Співають всі!" розгорівся скандал: "Оля, будь ласка, досить вже" 3 випуск шоу "Співають всі!" покажуть 11 вересня (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Юлія Бойко

Наталя Могилевська та Оля Полякова влаштували палку суперечку на шоу "Співають всі!", яка мало не закінчилася скандалом.

Що стало причиною суперечки між зірковими суддями в 3 випуску популярного талант-шоу на каналі "Україна" - читайте в нашому матеріалі далі.

Так, на шоу кожен із зіркових експертів має свою тактику і сам повинен вирішувати, за кого з учасників хоче віддати свій голос. Однак Полякова, схоже, забула про правила проекту. І це не дуже сподобалося капітану "сотні".

"Хочу зробити офіційну заяву - Оля Полякова сьогодні тричі натиснула не тільки на свою, але і на мою кнопку. Комусь може здатися, що я сьогодні занадто лояльна - так, я тут заради того, щоб підтримувати всіх учасників, - але Оля, будь ласка, досить вже натискати на мою кнопку!" - сказала Могилевська.

Але не тільки Полякову зловили за цим заняттям. Тому в ситуацію змушений був втрутитися Ведучий проекту Володимир Остапчук, закликавши суддів зупинити "кнопкодавство" на стіні.

"Схоже, для багатьох це просто розвага. Я бачив, як деякі з вас, особливо BIG BOSS, жартома натискали на кнопки багатьох людей. У нас є чіткі правила - кожен голосує тільки за себе і кожен бал повинен бути зароблений окремим експертом", - зазначив Володимир.

І хоча BIG BOSS сказав, що таким чином тільки допомагав своїм колегам, оперна співачка Олена Гребенюк незадоволена тим, що він натиснув на її кнопку.

"Благими намірами вимощена дорога тільки в одне місце - в пекло!"- звернулася до нього артистка.

На шоу &quot;Співають всі!&quot; розгорівся скандал: &quot;Оля, будь ласка, досить вже&quot;

3 випуск шоу "Співають всі!" покажуть 11 вересня (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше український співак за лаштунками шоу "Співають всі!" розповів про смерть рідних людей.

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