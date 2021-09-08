Очень скучаю: Меладзе сделал откровенное признание о семье

Валерий Меладзе признался, что всячески пытается помочь супруге, певице Альбине Джанабаевой с маленькой дочерью. Поэтому больше месяца певец отказывался от любой работы за границей.

О том, как переживает разлуку с близкими, сам звездный артист рассказал на съемочной площадке талант-шоу "Співають всі!", которое выходит по субботам на канале "Украина".

"Когда я дома - обязательно помогаю с ребенком! Первые месяц-полтора я практически никуда не выезжал, старался как можно больше быть дома. А сейчас на расстоянии очень скучаю. Но мы стараемся созваниваться и общаться по видеосвязи", - рассказал Валерий.

У артиста даже есть свои, особые обязанности, которыми он с удовольствием делится.

"Укачать ребенка и успокоить маму", - с улыбкой говорит певец.

"Знаете, малыши иногда устают у одного родителя на руках, и их должен взять другой - есть такое наблюдение. А так, в основном все на маме, с моей стороны - поддержать и укачать", - комментирует звездный гость шоу "Співають всі!"

Валерий Меладзе (фото: пресс-служба канала "Украина")

И хотя для артиста дорога каждая минута, проведенная с малышкой, Меладзе признается - своим детям он постоянно пел колыбельные, и этот ритуал для него по-настоящему особенный.

Правда, младшая дочь певца имеет свои предпочтения.

"Я всем своим детям пел разные колыбельные. А вот младшенькая больше любит, когда я с ней говорю", - поделился артист.

Валерий Меладзе и Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")