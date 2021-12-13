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Слава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздников

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Понедельник 13 декабря 2021 11:00
Слава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздников Слава Каминская (фото: Instagram @babaslavka)
Автор: Юлия Бойко

Как не набрать лишних килограммы во время новогоднего застолья? Этим вопросом задаются перед праздниками многие.

Одним из способов того, как не прибавить в весе во время новогодних празднований и хорошо чувствовать себя после, поделилась Слава Каминская за кулисами шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", который зрители увидят 31 декабря в 20:00.

"Обычно после Нового года у всех интоксикация и никто не ест. Так и сбрасываем вес, у меня тоже бывает. А чтобы побороть похмелье, нужно больше не пить. Каких-то народных методов не знаю, разве что праздновать и не останавливаться", - рассказала звезда.

Слава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздниковСлава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздниковСлава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздников

Слава Каминская (фото: Instagram @babaslavka)

Также певица рассказала, какие атрибуты создают для нее лично волшебную атмосферу праздника.

Слава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздников

Слава Каминская (фото: Instagram @babaslavka)

"Мандарины, "оливье", "шуба", елка и морда в салате. "Оливье" готовлю по традиционному рецепту, огурец у меня обязательно должен быть соленым, а не свежим. Добавляю все, что есть в холодильнике, как говорится: "Все полезно, что в рот полезло", - смеется Слава.

Слава Каминская раскрыла секрет, как не поправиться во время праздников

Слава Каминская (фото: Instagram @babaslavka)

Ранее Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики.

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Слава Каминская
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