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Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят

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Понеділок 13 грудня 2021 11:00
Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)
Автор: Юлія Бойко

Як не набрати зайві кілограми під час новорічного застілля? Цим питанням задається багато хто перед святами.

Одним із способів того, як не додати у вазі під час новорічних святкувань і добре почуватися після, поділилася Слава Камінська за лаштунками шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", який глядачі побачать 31 грудня о 20:00.

"Зазвичай після Нового року у всіх інтоксикація і ніхто не їсть. Так і скидаємо вагу, у мене теж буває. А щоб побороти похмілля, потрібно більше не пити. Якихось народних методів не знаю, хіба що святкувати і не зупинятися", - розповіла зірка.

Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час святСлава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час святСлава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

Також співачка розповіла, які атрибути створюють для неї особисто чарівну атмосферу свята.

Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

"Мандарини, "олів'є", "шуба", ялинка і морда в салаті. "Олів'є" готую за традиційним рецептом, огірок у мене обов'язково повинен бути солоним, а не свіжим. Додаю все, що є в холодильнику, як то кажуть: "Все корисно, що в рот полізло", - сміється Слава.

Слава Камінська розкрила секрет, як не погладшати під час свят

Слава Камінська (фото: Instagram @babaslavka)

Раніше Камінська спантеличила мережу архівним відео з випускного до пластики.

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Слава Камінська
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