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"Співають всі": всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 10:53
"Співають всі": всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу Фото: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Уже скоро украинцы смогут увидеть уникальное музыкальное талант-шоу "Співають всі" - адаптацию грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.

Вокальное шоу на канале "Украина" поразит зрителей зрелищностью, эмоциональным напряжением и масштабностью, ведь оценивать умения участников будет жюри из 100 звезд и профессионалов, звездным капитаном которого станет Наталья Могилевская.

&quot;Співають всі&quot;: всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу

Фото: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка считает, что это будет самое справедливое жюри в мире.

"Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек жюри, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Это огромное доверие возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за честь занять это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри и самое звездное шоу Украины!" - комментирует певица в своем Instagram.

&quot;Співають всі&quot;: всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу&quot;Співають всі&quot;: всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу

&quot;Співають всі&quot;: всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу&quot;Співають всі&quot;: всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу

Фото: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Как будет проходить шоу

В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача - исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов.

В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как стать участником "Співають всі"?

Сейчас продолжается кастинг вокалистов. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Правда, участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.

Интересно знать

  • Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году.
  • За короткое время шоу получило популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие.
  • Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Напомним, что недавно стало известно имя ведущего уникального музыкального талант-шоу.

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Наталья Могилевская
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