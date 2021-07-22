Стали известны имена новых звезд шоу "Співають всі!": среди них - "внезапный" кумир молодежи

Молодой и прогрессивный артист WELLBOY, который хитом "Гуси" покоряет европейские чарты, уверяет – ради искусства и музыки он готов поддерживать каждого участника проекта канала "Украина", но есть одна хитрость, которой можно на 100% покорить сердце музыканта.

"Я постоянно буду жать на кнопку! Мне нравится, когда люди поют, причем нет разницы, что именно. Музыка – разножанровая, и каждый может слушать то, что ему нравится. Мы живем в эпоху абсолютной мультикультурности. Кто-то находит прикол в роке, а кто-то – в репе, но, если буду слышать украиноязычные песни, нажму на кнопку дважды", – поделился WELLBOY.

Фото: WELLBOY (пресс-служба канала "Украина")

Известный певец Александр Кривошапко считает себя строгим судьей, но исключительно в специализированных вокальных конкурсах.

"Шоу "Співають всі!" – это более обширный букет параметров участников, которые можно оценивать. Поэтому не всегда моя строгость тут уместна. Я буду обращать внимание на артистизм, душу и историю человека", - говорит он.

Фото: Александр Кривошапко (пресс-служба канала "Украина")

Певица МЯТА обещает быть справедливой и помогать талантам найти правильный путь.

"Буду направлять участников в правильное русло. Уверена, что будут люди, которые действительно хотят стать артистами, а вторая категория будет думать, что хочет петь, и на этом все. Может, это немного и строго, но это нужно пройти, чтобы понять свою дальнейшую судьбу", - делится она.

Фото: МЯТА (пресс-служба канала "Украина")

Экс-участница группы "НеАнгелы", певица VIKTORIA готова поддерживать всех и даже поделится ценными советами. Но главное для судьи – не задеть чувства начинающих артистов. Все эксперты обещают с трепетом относиться к участникам, ведь найти силы спеть перед звездной "сотней" сможет далеко не каждый.

Фото: VIKTORIA (пресс-служба канала "Украина")

"В моей жизни было немного конкурсов, в основном танцевальные, и те в школьные годы. Мне кажется, это очень сложно. Раньше я была недостаточно уверена в своих силах, а, слыша определенное количество раз слово "нет", очень сложно собраться и сказать "да", в первую очередь себе. Поэтому для меня человек, который прошел все этапы подготовки к кастингу, уже герой, и ему нужно отдать свой голос!"- поделилась Dj NANA.

Фото: Dj NANA (пресс-служба канала "Украина")

Артистка Nino Basilaya впервые сидит в судейском кресле, но признается – выступление на такой сцене стало бы для нее вызовом.

"Я представить не могу, какое волнение испытывают участники! Даже задавалась вопросом – смогла бы я выйти на сцену шоу, где меня будут оценивать 100 артистов? Но я люблю эксперименты! Понимаю, здесь нужно покорить всех одной волной. Это сложно, но очень интересно!"- говорит Нино.

Фото: Nino Basilaya (пресс-служба канала "Украина")

Певица и звезда Playboy СолоХа признается – не раздумывая согласилась участвовать в шоу, а одним из толчков к такому решению стала атмосфера проекта: закулисные интриги, дух соревнований и возможность дать свою оценку и долю критики.

Фото: СолоХа (пресс-служба канала "Украина")

Народная артистка Украины Оксана Пекун ранее успела познакомиться с другими версиями шоу, поэтому уверяет – такого не хватало в нашей стране.

"Такие шоу, как "Співають всі!" очень нужны Украине! Они дарят позитивные эмоции и развивают украинскую культуру, кроме того, мы можем вспомнить очень красивые песни и насладиться оригинальным исполнением", – поделилась Оксана.

Фото: Оксана Пекун (пресс-служба канала "Украина")

Присоединился к проекту и группа NZK, участники которого надеются открыть новых артистов и даже готовы поддержать их творческими коллаборациями.

"Мы не просто удивлены, мы счастливы от того, что причастны к такому великому проекту! Такой классный калейдоскоп событий, огромная команда профессионалов разных поколений и представителей разных музыкальных культур, потрясающая обстановка дружбы. Шоу не просто раскрывает таланты, оно создает новые проекты, которые, возможно, вскоре порадуют слушателей", – комментирует участник NZK Вася NAPILNIK.

Фото: NZK (пресс-служба канала "Украина")

Не исключает возможности творческого сотрудничества с исполнителями и участник группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк.

"За последние два года мы выпустили два дуэта. Хоть пока не планируем новые коллабы, однако все может изменить вероятный осенний локдаун: возможно, как и в прошлый раз, мы снова пересмотрим эту идею", - говорит он.

Фото: Дмитрий Тодорюк (пресс-служба канала "Украина")