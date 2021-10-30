Стало известно, кто примет участие во втором выпуске "Маски"
В субботу, 30 октября, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят второй выпуск второго сезона шоу "Маска". В этот вечер на сцену выйдут семь удивительных участников, которые будут веселить, запутывать и поражать своими талантами.
Как пройдет 2 выпуск проекта, кто будет участвовать в нем - читайте и смотрите в нашем материале далее.
Кто будет выступать во 2 выпуске 2 сезона "Маски"
Во втором выпуске гипершоу на сцене появятся 7 новых невероятных героев:
- фантастический белый Тигр
- веселый Шмель
- эпатажный Скандал
- романтическая Горилла
- легендарный Грифон
- лирический Мухомор
- трогательный Совенок
2 выпуск "Маски" выйдет 30 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")
Яркие и зажигательные участники поделятся первыми подсказками о себе и подарят зрителям невероятные выступления на сцене проекта.
И хотя цель каждого - запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться не рассекреченными, в конце выпуска поклонники популярного шоу все же узнают имя одного из героев.
Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")
Добавим, что уже во втором выпуске звездные детективы появятся на сцене в ярких номерах новых участников.
Так, например, Олег Винник присоединится к выступлению романтической Гориллы.
Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу.