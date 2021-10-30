Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску "Маски"
У суботу, 30 жовтня, о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать другий випуск другого сезону шоу "Маска". У цей вечір на сцену вийдуть сім дивовижних учасників, які будуть веселити, заплутувати і вражати своїми талантами.
Як пройде 2 випуск проекту, хто братиме участь у ньому - читайте і дивіться в нашому матеріалі далі.
Хто виступатиме у 2 випуску 2 сезону "Маски"
У другому випуску гіпершоу на сцені з'являться 7 нових неймовірних героїв:
- фантастичний Білий Тигр
- веселий Джміль
- епатажний Скандал
- романтична Горила
- легендарний Грифон
- ліричний Мухомор
- зворушливе Совеня
2 випуск "Маски" вийде 30 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")
Яскраві та запальні учасники поділяться першими підказками про себе та подарують глядачам неймовірні виступи на сцені проекту.
І хоча мета кожного-заплутати глядачів і зіркових детективів і як можна довше залишитися не розсекреченими, в кінці випуску шанувальники популярного шоу все ж дізнаються ім'я одного з героїв.
Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")
Додамо, що вже у другому випуску зіркові детективи з'являться на сцені в яскравих номерах нових учасників.
Так, наприклад, Олег Винник приєднається до виступу романтичної Горили.
Раніше ми писали, що Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу.