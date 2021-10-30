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Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску "Маски"

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Субота 30 жовтня 2021 19:38
Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску "Маски" 2 випуск "Маски" вийде 30 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

У суботу, 30 жовтня, о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать другий випуск другого сезону шоу "Маска". У цей вечір на сцену вийдуть сім дивовижних учасників, які будуть веселити, заплутувати і вражати своїми талантами.

Як пройде 2 випуск проекту, хто братиме участь у ньому - читайте і дивіться в нашому матеріалі далі.

Хто виступатиме у 2 випуску 2 сезону "Маски"

У другому випуску гіпершоу на сцені з'являться 7 нових неймовірних героїв:

  • фантастичний Білий Тигр
  • веселий Джміль
  • епатажний Скандал
  • романтична Горила
  • легендарний Грифон
  • ліричний Мухомор
  • зворушливе Совеня

Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску &quot;Маски&quot;Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску &quot;Маски&quot;Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску &quot;Маски&quot;

2 випуск "Маски" вийде 30 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

Яскраві та запальні учасники поділяться першими підказками про себе та подарують глядачам неймовірні виступи на сцені проекту.

І хоча мета кожного-заплутати глядачів і зіркових детективів і як можна довше залишитися не розсекреченими, в кінці випуску шанувальники популярного шоу все ж дізнаються ім'я одного з героїв.

Стало відомо, хто візьме участь у другому випуску &quot;Маски&quot;

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що вже у другому випуску зіркові детективи з'являться на сцені в яскравих номерах нових учасників.

Так, наприклад, Олег Винник приєднається до виступу романтичної Горили.

Раніше ми писали, що Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу.

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